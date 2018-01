100 años de formar abogados

martes 30 de enero de 2018 - 12:00 a.m.

La UP monopolizó la enseñanza del derecho hasta 1965, año en que comparte con la USMA tal misión docente

El pasado 25 de enero se cumplieron 100 años de la enseñanza del Derecho en Panamá. En efecto, a través del Decreto No 7 de 1918 se funda la primera Facultad de Derecho del país, la cual funcionó hasta 1930. Fue sustituida por la Escuela Libre de Derecho (1931-1935) y, luego, por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá –UP- (1935 hasta la actualidad).

La UP monopolizó la enseñanza del derecho hasta 1965, año en que comparte con la USMA tal misión docente, hasta bien entrada la década del noventa del siglo pasado, en la cual se creó la UNACHI y también proliferó un cúmulo de universidades particulares, todas las cuales han estado ofertando la carrera de Derecho hasta la fecha. Su ejercicio independiente ha sido principal atractivo para el auge de su demanda educativa.

La UP es la que ha puesto un más alto número de abogados en la calle, desde el Campus Central y desde cada uno de sus Centros Regionales (cerca de 8,000 en los últimos 27 años). Es, según la Constitución, la que debe fiscalizar, a las particulares.

Sin embargo, la imagen del abogado ha decaído ante la opinión pública, cuestionándose seriamente su formación y desempeño ético profesional. El Colegio Nacional de Abogados intentó introducir en el 2015, un examen de suficiencia en la Ley que regula el ejercicio de la abogacía, pero fue rechazado por los estudiantes de la carrera en la Universidad Nacional por considerar inconsulta la propuesta.

Son más de 23,000 abogados los existentes en el país, a razón de 1 abogado por cada 183 panameños (la más alta tasa del mundo), con grandes desniveles formativos entre una universidad y otra y entre unidades académicas de la propia UP, que los procesos de acreditación y evaluación universitarios deberían resolver.

A pesar de que la UP no es una isla y no ha escapado de la corrupción y clientelismo existentes a nivel nacional, toca a su Facultad de Derecho, aprovechar esta conmemoración para retomar el liderazgo, partiendo de una autoevaluación seria y no autocomplaciente de la enseñanza que imparte, a través de un auténtico proceso de consulta interestamental, que asegure calidad con base en el mérito y formación ética con base en el ejemplo, a lo interno; y a lo externo, ejerciendo su papel fiscalizador.

Catedrática universitaria