¡Viral! Anciano venezolano llora por su jubilación: “Me voy a morir de hambre”

jueves 30 de agosto de 2018 - 3:37 p.m.

El Gobierno de Maduro quería condicionar el pago a través de tecnología que no es dominada por adultos mayores

Durante una protesta de pensionados en los alrededores del Instituto Venezolano de Seguro Social (IVSS) un anciano expresó que desde hace un mes no tiene dinero, por lo que ha tenido que pedirle a vecinos y personas en la calle para poder.

“¿Qué puedo hacer, Dios mío? ¿A dónde acudo ¿a Dios? Señor ayúdame, necesitamos que la Virgen María nos oiga si no nos oye el presidente ni nadie en este país. Me voy a morir de hambre, ¿con qué como? No tengo dinero, no tengo pensión, tengo que andar pidiendo dinero”, dijo el jubilado entre lágrimas.

Video: NTN 24 Venezuela

El pensionado resaltó que durante 45 años trabajó en ferreterías y en todo ese tiempo pagó el seguro para intentar vivir de con ese salario.

“45 años pagando seguro y ahora viene ese señor a quitarnos, a maltratarnos y dejarnos. Yo estoy dispuesto a morir en las calles, ahí viene la policía, que venga la guardia, es lo mismo morir en la calle tiroteado por estos bandidos que morir de hambre”, aseguró.

Beneficios por carné

Los jubilados venezolanos protestaron hoy contra el anuncio del presidente Nicolás Maduro de que las pensiones se pagarán a través del llamado carnet de la patria, y exigieron que se respete el derecho a identificarse únicamente con su cédula de identidad. Aunque Maduro ayer reculó, los viejitos no se habían enterado y protestaron frente a las sedes del Ivss en todo el país.

El presidente de la Federación de Jubilados y Pensionados, Emilio Lozada, dijo a periodistas que “la medida de Maduro es criminal porque viola nuestros derechos humanos” pues para muchos “la pensión es su único ingreso” y no todos cuentan con el carnet ideado por el Gobierno.

Según Maduro, este pago se hará a través del sistema “billetera digital” al que se accede por el portal web del carnet de la patria, lo que, según Lozada, “genera incertidumbre y confusión entre los que no saben de tecnología”.

“No todos sabemos usar el modo de transferencias por internet, por eso queremos que si pagan la pensión sea en efectivo” señaló Lozada como uno de los principales reclamos de los jubilados.

Esta tarjeta con código QR fue lanzada por Maduro el año pasado cuando pidió a todos los venezolanos registrarse para obtenerla pues a través de ese documento se harían pagos de bonos y se podría tener control de la entrega de beneficios sociales.

La oposición ha interpretado esta herramienta como método de control social y un chantaje a los más pobres debido a que en campañas electorales se han prometido recompensas monetarias por esta vía a cambio de votos.

Medios locales reseñan que luego del anuncio del jefe de Estado, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), organismo que rige el sistema de pensiones, no ha definido cuál será el mecanismo para el pago.

Esta decisión forma parte de un paquete de medidas que Maduro lanzó este mes entre las que destaca el aumento del salario mínimo que ahora es 35 veces superior al anterior y que además se enmarca en la puesta en marcha de una reconversión monetaria que le quitó cinco ceros al bolívar, reseñó Efe.