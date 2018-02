Venezuela insiste que Maduro irá Cumbre Américas y pide a Perú cumplir reglas

El Gobierno venezolano reiteró hoy que el mandatario Nicolás Maduro asistirá a la Cumbre de las Américas en Lima, el 13 y 14 de abril, pese al rechazo manifestado por Perú, al que instó a "apegarse a las legítimas reglas de juego" pues considera "infundada" su decisión de retirar la invitación.



Provistos "del más riguroso sustento jurídico, que demuestran que no existe impedimento de ninguna naturaleza para Venezuela participe en la VIII Cumbre de las Américas, confirmamos que el presidente Nicolás Maduro Moro asistirá puntualmente", señala un comunicado de la Cancillería venezolana.



La ministra peruana de Relaciones Exteriores, Cayetana Aljovín, dijo hoy estar segura de que Maduro no acudirá a la cita, después de que el Gobierno de Perú le retirara esta semana la invitación tras la decisión de convocar de manera anticipada para el 22 de abril las elecciones presidenciales en Venezuela.



"La pretensión de retirar la invitación (...) no es solo infundada desde el punto de vista jurídico sino que además es errática y unilateral", prosigue la nota oficial, en la que pide a Perú "apegarse a las legítimas reglas de juego" en materia de organización de reuniones multilaterales.



La llamada revolución bolivariana señala que "no está atribuida de forma alguna a la república del Perú ni a ningún otro Estado la facultad de decidir sobre la participación de un Estado miembro y fundador".



Por el contrario, prosigue Caracas, Perú debe garantizar la logística y la inmunidad a los representantes de los Estados miembros por lo que consideran que el rechazo que les ha manifestado Perú "dejan al descubierto un notable desconocimiento sobre las reglamentaciones correspondientes".



"El incumplimiento de este compromiso a partir de evidentes motivaciones políticas ideológicas constituiría una grave afrenta de su Gobierno (...) coloca al Gobierno del Perú al margen del derecho", agrega el escrito que acusa a la Administración de Pedro Pablo Kuczynski de irrespetar "los principios más elementales del Derecho Internacional Público".



Aljovín indicó en una entrevista publicada hoy por el diario La República que, en el caso de que Maduro cumpla su palabra de viajar a la capital peruana para la reunión, "todo Estado tiene facultades y procedimientos administrativos para establecer medidas cuando una persona no es bienvenida".



La canciller peruana afirmó sentirse respaldada por el Grupo de Lima aunque en la declaración emitida tras la reunión celebrada la semana pasada en la capital de Perú solo decían que la respetaban.



El Grupo de Lima fue creado con Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay y Perú, ante la imposibilidad de aprobar resoluciones sobre Venezuela en la Organización de Estados Americanos (OEA) por el bloqueo de los países caribeños.