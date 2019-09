Venezuela está preparada para invadir Colombia ante un ataque, dice chavista

martes 10 de septiembre de 2019 - 1:44 p.m.

"En 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá", dijo el dirigente chavista Pedro Carreño

Venezuela plantaría su bandera en Colombia si sufriera una agresión del país vecino, ya que a los aviones de combate de la Fuerza Aérea venezolana, los Sukhoi Su-30, tardan apenas once segundos en trasladarse hasta Bogotá, dijo este martes el dirigente chavista Pedro Carreño.



"En 11 segundos un Sukhoi está en Bogotá", dijo Carreño durante una entrevista con la televisión privada Globovisión al apuntar a que una agresión armada contra Venezuela desde Colombia encontraría una respuesta rápida.



Venezuela cuenta con al menos 20 unidades operativas del cazabombardero Sukhoi Su-30, de fabricación rusa y cuyas características se consideran similares a las del F-15E Strike Eagle estadounidense.



El Gobierno venezolano hizo la compra de estas aeronaves luego de estrechar sus relaciones con Rusia y condenar el "imperialismo" de Estados Unidos, su antiguo proveedor de armamento.



"Ante una agresión militar que se cierne desde Colombia primero clavaremos nosotros esta bandera en Bogotá", añadió hoy Carreño agitando el pabellón venezolano antes de asegurar que las fuerzas invasoras no lograrían entrar en ciudades como Maracaibo, San Antonio o San Cristóbal, todas en el oeste de Venezuela y cercanas a Colombia.



También dijo que un eventual conflicto militar tendría como teatro de operaciones el territorio colombiano, y que las Fuerzas Armadas de Venezuela tienen conocimiento de las coordenadas de las principales obras de infraestructura de ese país, como puentes, embalses y refinerías.



"Tenemos las coordenadas del palacio de 'narquiño' (en referencia irónica al Palacio de Nariño) , del barrio El Nogal, donde vive la oligarquía, del embalse El Quimbo (...) de la Refinería de Barrancabermeja, que es la más grande de Colombia ¿O es que los colombianos creen que nosotros somos pendejos y nos vamos a dejar invadir?", insistió.



Rechazó, además, la investigación que presentó la revista colombiana Semana que denuncia presuntos nexos entre el Gobierno de Nicolás Maduro y grupos irregulares para desestabilizar Colombia.



En la publicación, el semanario difunde documentos que señalan que unos 1.500 combatientes de la guerrilla colombiana son de origen venezolano.



"¿Qué vamos a hacer nosotros con 1.500 combatientes si tenemos a Colombia que está montándose en una agresión, una escalada militar, tenemos dos millones de milicianos que se entrenan todos los días abiertamente en los centros de adiestramiento de nuestro país, que tienen su fusil?", preguntó.



Indicó que Venezuela cuenta con al menos 12.000 francotiradores armados con el fusil Dragunov que, aseveró, "es infalible".



"Un cartucho es un enemigo abatido (...), es decir, si cada miliciano cada doce horas echa un tirito son 24.000 invasores que vamos a abatir en un día. Vivo no va a salir quien ose pisar con su bota extranjera la patria de (Simón) Bolívar", dijo.



Colombia y Venezuela atraviesan un nuevo pico de tensión diplomática, pues la semana pasada Maduro anunció que desplegará un sistema de misiles antiaéreos en la frontera y ordenó ejercicios militares, que inician este martes.



En respuesta el presidente colombiano, Iván Duque, dijo que Maduro no debe salir con "bravuconadas" e insistió en que el líder chavista protege a los cabecillas del ELN al igual que a los alias "Iván Márquez", "Jesús Santrich" y otros mandos de la desmovilizadas FARC que abandonaron el proceso de paz colombiano y retomaron las armas.



Las relaciones entre Colombia y Venezuela están rotas desde febrero pasado y la frontera de 2.219 kilómetros es escenario de constantes tensiones que nunca han llegado al enfrentamiento militar.