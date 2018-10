Trump enviará un mensaje a millones de celulares como prueba para una crisis

El mensaje llegará a las 14.18 de este miércoles (18.18 GMT) a decenas de millones de celulares en todo Estados Unidos y no es posible decidir si se desea o no recibirlo, según informaron hoy fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses.



"Alerta presidencial: ESTA ES UNA PRUEBA del Sistema Nacional Inalámbrico de Alertas de Emergencia. No es necesaria ninguna acción" por parte del usuario, indicará el mensaje de texto en inglés.



La prueba nacional la dirige la Agencia de Gestión de Emergencias Federales (FEMA, en inglés), y busca preparar el sistema por si fuera necesario alertar a los estadounidenses en caso de una crisis que pudiera afectar a todo el país.



"Cuando esos mensajes aparezcan en dispositivos móviles, la gente debería tomárselos extremadamente en serio. (Se referirán a algo que) tendrá un impacto directo o bien en sus vidas o en su seguridad", indicó el director del programa de alertas al público de FEMA, Antwane Johnson, a la cadena de televisión CBS.



Según FEMA, recibirán el mensaje todos aquellos celulares que estén encendidos a la hora programada para el envío del texto, que tengan cobertura y cuyo proveedor participe en el programa organizado por las autoridades federales.



Más de 100 proveedores, incluidos los principales del país -Verizon, AT&T, Sprint y T-Mobile-, participarán en la prueba de la alerta de emergencia, de acuerdo con FEMA.