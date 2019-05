Tres muertos por derrumbe en área de construcción de hotel en R.Dominicana 

Las autoridades precisaron que rescataron dos cuerpos sin vida en el lugar del accidente, así como dos personas heridas en grave estado, una de los cuales murió horas después en un hospital público de la zona.



"En estos precisos momentos hemos avistado el cuerpo de un hombre, luego de que las unidades caninas presentes en el lugar nos alertaran", dijo a Efe el intendente del Cuerpo de Bomberos de Santiago, Alexis Moscat.



Las víctimas estaban trabajando en la construcción del hotel, particularmente colocando varillas, cuando el deslave los sorprendió, precisaron las fuentes.



Un oficial del Ejército de República Dominicana que participa en las labores de rescate y prefirió no identificarse dijo a Efe que informaciones preliminares apuntan a que aún hay al menos dos personas más atrapadas bajo toneladas de tierra.



"A pesar de la magnitud de accidente, no hemos visto por aquí ni a los ingenieros responsables de la obra ni a los propietarios", advirtió sobre el alud, ocurrido en la calle Del Sol, una de las más antiguas de la ciudad de Santiago.



Moscat, por su parte, dijo que los socorristas se mantendrán en el lugar "hasta que sea necesario", y destacó que disponen de recursos suficientes para continuar con el trabajo hasta muy entrada la noche.



Las autoridades aseguraron que no han podido identificar a las víctimas mortales de la tragedia, ocurrida alrededor de las 10.00 horas de este martes (14.00 GMT).



En la zona se encuentran unidades del Cuerpo de Bomberos de Santiago, de la Defensa Civil y del Sistema 911, así como brigadas de la Alcaldía de Santiago.



A través de un comunicado, el Ayuntamiento de Santiago indicó que el derrumbe se debió a las excavaciones que se realizan para la construcción de un edificio.