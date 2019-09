Tres hombres mueren al ser arrastrados por un río en Nicaragua

lunes 16 de septiembre de 2019 - 5:35 p.m.

Los cuerpos de Rivera, Bauthis y el desconocido fueron recuperados la mañana de este domingo, informaron las autoridades

Tres hombres murieron ahogados en el interior de un vehículo cuando intentaban cruzar un río, en la zona sur de Nicaragua, informó este lunes la Policía Nacional.



Amadeo Rivera Marín, Marcial Edgard Bauthis, y un ciudadano no identificado fallecieron la noche del domingo al ser arrastrados por la corriente del río El Mono, en el municipio de San Carlos, fronterizo con Costa Rica, detalló la Policía, en un comunicado.



Los cuerpos de Rivera, Bauthis y el desconocido fueron recuperados la mañana de este domingo, informaron las autoridades.



El conductor de la camioneta en que murieron los hombres, Wilton Evenor Angulo García, fue señalado por la Policía nicaragüense de haber intentado cruzar el río "de forma imprudente", pero las autoridades no informaron si fue capturado.



Las crecidas repentinas del caudal de los ríos son comunes en Nicaragua, debido a que los cauces no suelen mantener un nivel de agua permanente, y estos crecen de forma violenta cuando llueve en las zonas más elevadas.



Horas antes del accidente Nicaragua se vio afectada por lluvias torrenciales, vientos con altas velocidades y tormentas eléctricas, como producto de un centro de bajas presiones, advertido previamente por el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales (Ineter).



El mismo domingo, tres hombres originarios de Managua fueron rescatados en el océano Pacífico, frente a la Bahía de San Juan del Sur, en el sureste de Nicaragua, luego de que la embarcación en que viajaban se dio vuelta, a causa del mal tiempo.



Los náufragos fueron identificados como José Santos Canales, de 56 años; Miguel Guzmán Casco, de 35; y Roberto José Icaza Clerk, de 39.



La presencia de lluvias es común en esta época, ya que el periodo húmedo en Nicaragua comienza en mayo y concluye noviembre de cada año.



El periodo lluvioso de Nicaragua incluye la temporada de ciclones, que va de junio a noviembre.