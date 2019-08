Tres empleados de la Casa de Moneda de México declaran tras robo millonario

martes 6 de agosto de 2019 - 7:52 p.m.

Tres empleados de la Casa de Moneda de México, incluido el guardia de seguridad, fueron interrogados para esclarecer el multimillonario robo del que fue objeto el lugar este martes por al menos tres sujetos armados, informaron las autoridades.



La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó a través de un breve comunicado que está investigando el atraco y que ya tiene imágenes de los presuntos responsables gracias a las cámaras de seguridad de la zona.



Con motivo de la investigación, fueron llevados a declarar ante la Fiscalía capitalina tres empleados de la institución, incluido el guardia de seguridad, quien fue desposeído del arma por los atracadores.



"Cabe señalar que ya se llevó a declarar a la Agencia del Ministerio Público CUH- 2 a dos empleados y al guardia de seguridad que fue desapoderado de su arma, debido a que aparentemente no se aplicó el protocolo de seguridad", indicó la institución en el comunicado.



Los hechos ocurrieron alrededor de las 10.00 hora local (15.00 GMT) cuando un grupo armado atracó la Casa de Moneda del céntrico Paseo de la Reforma de la Ciudad de México y robó monedas de oro con un precio estimado, todavía por confirmar, de más de 50 millones de pesos (2,5 millones de dólares).



El secretario capitalino de Seguridad Ciudadana, Jesús Orta, relató en entrevista con Milenio TV que al menos "tres sujetos con arma de fuego" ingresaron en la Casa de Moneda tras desposeer el arma del guardia de seguridad privada que resguardaba el acceso.



De allí, fueron directos a la bóveda de la institución, que resultó estar abierta y de donde sustrajeron tanto monedas de oro como relojes conmemorativos.



El secretario expresó que se está dando seguimiento a la ruta de escape de los asaltantes a través de las cámaras de seguridad del centro de control capitalino, conocido como C5.



A pesar de la magnitud del robo, transeúntes y comerciantes de esta emblemática avenida capitalina consultados por Efe dijeron no haberse percatado de los hechos hasta la llegada de la Policía.



A lo largo de la mañana, fueron llegando investigadores de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México y agentes de la Policía Federal a la Casa de Moneda de México, donde se concentraron decenas de periodistas.



Dos horas después del asalto en esta institución, se registró un ataque armado en el vestíbulo de un edificio de oficinas ubicado a tan solo 350 metros de la Casa de Moneda de México.



Una discusión entre dos hombres derivó en disparos que hirieron a uno de los dos sujetos, aunque las autoridades no han confirmado si existe relación con los hechos del organismo monetario.



De acuerdo con algunos medios, el robo habría consistido en la extracción de hasta 1.500 centenarios de oro valorados en 50 millones de pesos (unos 2,5 millones de dólares).



El centenario es una moneda que se acuñó por primera vez en 1921 como moneda corriente para conmemorar el primer Centenario de la Independencia Mexicana.



Posteriormente, en 1931, se suspendió su acuñación. En 1943 se volvió a acuñar debido a la creciente demanda de monedas de oro que había en esa época, según información del Gobierno de México.



Pese a que no es una moneda de uso corriente, sí se comercializa y es muy codiciada en el mundo del coleccionismo. Se estima que tiene un contenido de oro puro de 1,205 onzas (unos 34 gramos), y una pureza de 0.900.



El precio estimado por centenario es de más de 37.500 pesos a la venta (unos 1.910 dólares).



En julio de 2018, durante la remodelación de la Casa de Moneda de México, el edificio fue asaltado por al menos cuatro hombres que se llevaron monedas antiguas de plata y oro con un valor estimado, según medios, de unos 3 millones de pesos (unos 153.000 dólares).



El primer asalto se remonta a 1739, cuando se produjo un cuantioso robo de plata en la Real Casa de Moneda de México.



La Casa de Moneda de México es un órgano descentralizado del Gobierno federal y es responsable de acuñar las monedas.



El suceso ha estallado en redes sociales y muchos equiparan el delito con las fechorías de la popular serie de Netflix "La Casa de Papel", donde un grupo de ladrones perpetúa atracos similares gracias a la mente brillante del personaje apodado El Profesor.