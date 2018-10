El trasplante de células madre podría erradicar el VIH

miércoles 17 de octubre de 2018 - 8:29 a.m.

El hallazgo podría servir para el diseño de estrategias de cura del VIH menos complejas e invasivas

El transplante de células madre podría contribuir a la cura de la infección por el VIH.

Actualmente, los fármacos no consiguen derrotar el contagio por la existencia de un reservorio viral (un grupo de células inmunitarias en el cuerpo que están infectadas por el VIH, pero no están activamente produciendo más VIH). Esta población de virus de inmunodeficiencia humana se ubica en células infectadas que permanecen en estado latente y no pueden ser detectadas ni destruidas por el sistema inmunitario.

Pero un estudio firmado por investigadores españoles, muestra cómo luego de que un grupo de seis personas infectadas recibiera un transplante de células madres, cinco presentaban un reservorio viral indetectable y uno de ellos no tenía anticuerpos contra el virus en su sangre.

El hallazgo podría servir para el diseño de estrategias de cura del VIH menos complejas e invasivas, ya que el trasplante de células madre presenta una alta mortalidad y solo se recomienda en enfermedades hematológicas muy graves.