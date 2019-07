Suben a 23 los muertos por licor alterado con metanol en Costa Rica

miércoles 31 de julio de 2019 - 10:06 a.m.

Las marcas de licor adulteras con metanol son "Guaro Cuerazo", "Guaro Sacheto", "Guaro Gran Apache"

El Ministerio de Salud de Costa Rica informó este martes que ascendió a 23 la cantidad de personas fallecidas por la intoxicación tras tomar licor alterado con la sustancia tóxica metanol.

Las autoridades explicaron que este martes se agregaron tres nuevos casos a la lista, que en un principio habían sido clasificados por los médicos únicamente como muertes por intoxicación etílica.

"Las indagaciones determinaron que el perfil corresponde a fallecimientos por aparente intoxicación con metanol. De esta forma se contabilizan 55 sospechosos por intoxicación con metanol, de los cuales han fallecido 23 entre junio y julio", detalló el Ministerio de Salud.

El último fallecimiento registrado ocurrió el pasado 24 de julio y hay dos muertes que las autoridades investigan.

Del total de fallecidos 17 hombres y 6 mujeres, con edades entre 32 y 72. Se han detectado muertes en las 7 provincias del país: San José (7 fallecimientos), Cartago (5), Limón (4), Guanacaste (2), Alajuela (1), Heredia (1) y Puntarenas (1).

Las marcas de licor adulteras con metanol son "Guaro Cuerazo", "Guaro Sacheto", "Guaro Gran Apache", "Aguardiente Estrella Roja", "Guaro Montano", "Aguardiente Barón Rojo", "Aguardiente Timbuka" y "Aguardiente Molotov", los cuales suelen venderse a bajos precios.

La mayoría de las víctimas eran personas con problemas de alcoholismo.

Las autoridades han indicado que las marcas cuentan con registros sanitarios, por lo que es muy probable que estén circulando en el mercado productos falsificados. Ante esto se ha prohibido la venta de estas marcas y el producto está siendo decomisado.

Hasta el momento han sido decomisados 40.776 envases de bebidas alcohólicas de las marcas mencionadas.

Las autoridades también ha cerrado dos locales comerciales que no acataron la orden emitida el pasado 5 de julio de no vender las marcas de licor adulteras, y una empresa envasadora por no contar con los permisos respectivos.

El metanol es una sustancia química utilizada como combustible, solvente o anticongelante, que no es apta para el consumo humano, pero que puede estar presente en licores de producción informal e ilícita, han informado las autoridades.

Los síntomas iniciales de intoxicación por esta sustancia son somnolencia e inestabilidad, posteriormente pueden escalar a mareos, cefalea y dolor abdominal, y luego convulsiones, ceguera, paro cardiorrespiratorio y hasta la muerte.