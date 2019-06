Dos sismos de 5,1 y 5,5 Richter se registran en Guatemala

De acuerdo con el estatal Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el primer temblor ocurrió a las 15:48 hora local (21:48 GMT).



El epicentro de este sismo, según el ente científico, se localizó a 253,6 kilómetros al oeste de la capital guatemalteca, en el océano Pacífico, frente a las costas de México.



El temblor fue sensible en la región del oeste del país centroamericano, pero no se registraron víctimas ni daños.



Mientras que el segundo movimiento, de magnitud 5,5 Richter, se registró a las 16:31 hora local (22:31 GMT), reportó el Insivumeh.



El epicentro del último temblor se localizó a 252,4 kilómetros al oeste de Ciudad de Guatemala, también en el Pacífico, frente a las costas mexicanas.



La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), que integra el Insivumeh, no reportó víctimas.



Sin embargo, debido al movimiento y a la fuerte lluvia que azota el país centroamericano, cedió la parte de una pared del cementerio de San Pedro Sacatepéquez, en el departamento suroccidental de San Marcos, fronterizo con México, según reportaron medios locales en redes sociales.



Guatemala, debido a la topografía de su terreno, es un país altamente sísmico.



Ante ello, la institución de protección civil recomienda a la población mantener la "mochila de las 72 horas" que contengan, entre otros, alimentos no perecederos, medicina, agua, linterna y documentos personales.