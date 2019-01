Rusia y EEUU inician 2019 enfrentados por recientes detenciones

Whelan, un infante de marina retirado, y Makárenko fueron detenidos con un solo día de diferencia, el 28 y 29 de diciembre, respectivamente, por el Servicio Federal de Seguridad ruso (FSB, antiguo KGB) y el FBI.



El Ministerio ruso de Asuntos Exteriores, pidió este sábado explicaciones a EEUU por la detención de Makárenko a su llegada al aeropuerto de Saipán, en las islas Marinas del Norte, cerca de la isla de Guam y situado en el mar de Filipinas.



Se le imputan varios cargos por conspirar para exportar material de defensa sin licencia, incluidos dispositivos militares de visión nocturna y de imagen térmica, y de lavado de dinero, según documentos judiciales publicados por la prensa estadounidense.



El ruso, nacido en 1979, llegó a las islas el 29 de diciembre junto a su esposa sus hijos pequeños y sus padres cuando fue arrestado por el FBI y trasladado a Florida, indicó el departamento que dirige el jefe de la diplomacia rusa, Serguéi Lavrov.



Moscú, según dijo, se enteró de lo sucedido no por las agencias de seguridad estadounidenses, sino por la familia de Makárenko.



Denunció que EEUU, en violación de la Convención Consular bilateral, no notificó la detención en el periodo requerido de tres días y que "no era la primera vez que algo así ocurría".



El Ministerio ruso de Exteriores exigió a Washington que "aclare los motivos de la detención" y que "salvaguarde plenamente los derechos" de Makárenko, dado que no ha recibido acceso consular aún al detenido, algo que EEUU debía haber autorizado ya hace días.



No está claro aún si la detención de Makárenko solo un día después de la de Whelan en Rusia es una represalia de EEUU, dado que el caso registrado en un tribunal del distrito sur de Florida data del 15 de junio de 2017, de acuerdo con los documentos judiciales.



Whelan, que tiene además de la ciudadanía estadounidense la canadiense, británica e irlandesa, ha sido acusado de espionaje, un delito que se castiga en Rusia con hasta 20 años de prisión.



Según medios rusos, Whelan estaba recabando información sobre empleados de los servicios secretos de Rusia.



La familia del estadounidense asegura que Whelan estaba en Rusia para asistir a la boda de un amigo y ha iniciado una campaña en EEUU para conseguir la liberación del ex infante de marina.



Whelan debía regresar este domingo de su viaje a Moscú, según recordó hoy su hermano David en su cuenta de la red social Twitter, en la que denunció que aún se desconocen formalmente los cargos que se imputan a Paul.



El embajador estadounidense en Rusia, Jon Huntsman, visitó el miércoles pasado a Whelan en la prisión moscovita de Lefórtovo.



También las legaciones del Reino Unido, Irlanda y Canadá han solicitado acceso consular al detenido, según RIA Nóvosti.



A mediados de diciembre, en su rueda de prensa anual Putin negó que Moscú vaya a tomar represalias contra Washington según el principio de "ojo por ojo, diente por diente" por la detención de ciudadanos rusos en EEUU bajo acusaciones de espionaje.



En julio de 2018 fue detenida en EEUU por presunto espionaje la ciudadana rusa María Bútina, que se declaró el mes pasado culpable del delito de conspirar contra EEUU, lo que le puede acarrear una condena de hasta 5 años de prisión.



Tras el arresto del estadounidense, algunos políticos rusos sugirieron la posibilidad de su intercambio por Bútina,



El viceministro ruso de Exteriores, Serguéi Riabkov, dijo el sábado que por ahora no hay "ningún motivo" para plantear la posibilidad de un canje.