Reportan brote infeccioso en 52 enfermos de oeste de México, la mayoría bebés

"El sector salud ha identificado hasta este día 52 casos de Infección del Torrente Sanguíneo (ITS), de los cuales 81 % son menores de un año, con aislamiento de Lecrercia adecarboxylata, en nueve hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara", indicó la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) en un boletín.



Derivado de diversos reportes recibidos, la SSJ identificó un brote de infección en el torrente Sanguíneo en pacientes atendidos en Unidades Médicas de Alta Especialidad de la zona metropolitana de Guadalajara.



"La situación ya fue reportada a la Secretaría de Salud del Gobierno Federal" para estar en constante comunicación, informó el titular de la SSJ, Fernando Petersen Aranguren.



El titular detalló que del 13 al 19 de mayo se realizó una búsqueda intencionada de casos en los hospitales de concentración y laboratorios, de todo paciente de cualquier edad, que tenga un aislamiento positivo a Lecrercia adecarboxylata.



En todos los casos, la constante es que recibían la llamada Nutrición Parenteral Total (NPT) es decir, la aportación de nutrientes vía intravenosa que el paciente en estado crítico requiere, informó el texto.



Los pacientes tienen enfermedades de base que los mantienen hospitalizados en unidades de alta especialidad.



"Entre los adultos afectados se reportan casos de apendicitis aguda con peritonitis generalizada, enfermedad del sistema digestivo no especificada, tumor maligno de páncreas y gastroenteritis", señaló el comunicado.



En tanto que los menores de un año de edad tienen padecimientos de base como atresia y estenosis congénita de otras partes especificadas del intestino grueso, dificultad respiratoria, síndrome Down, cardiopatía congénita, hipoxia neonatal, hemorragia intraventricular o anemia, entre otros padecimientos.



"Se tiene bajo investigación epidemiológica una defunción probablemente asociada a este brote. Se trata de un prematuro extremo de 28 semanas de gestación, masculino de 9 días de vida extrauterina, con múltiples factores de riesgo", destacó el texto.



A raíz de este hallazgo, la nutrición vía intravenosa en estas unidades fue suspendida y se tomaron las medidas correspondientes para que los pacientes afectados recibieran el tratamiento inmediato. Además de que se emprendieron todos los protocolos de seguridad e higiene, concluyó la Secretaría de Salud.