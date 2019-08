Registran departamento de la ex-esposa de Maradona a pedido del futbolista

miércoles 28 de agosto de 2019 - 12:29 p.m.

Uno de los departamentos de Claudia Villafañe, ex-esposa de Diego Maradona y madre de dos de sus hijas, fue registrado este miércoles por una denuncia que efectuó hace tres años el campeón del mundo, quien acusa a Villafañe de quedarse con sus pertenencias.



En el inmueble, ubicado en el barrio de Villa Devoto de Buenos Aires, se hicieron presentes Matías Morla, abogado de Maradona, y Fernando Burlando, letrado de Villafañe.



Morla habló con los medios presentes, aseguró que en la vivienda no se encontraron los objetos que Maradona alega que le robó su ex-esposa y adelantó que van a pedir "más allanamientos (registros)".



"Pregúntenle a Burlando por qué hicieron esto, ellos saben dónde están las camisetas y si no dicen dónde las tienen, las seguiremos buscando", dijo Morla.



Maradona, por su parte, se descargó a través de su cuenta de Instagram.



"Acaba de terminar el circo que armaron en Devoto, y fue más de lo mismo. Siguen sin devolverme lo que me robaron. Se ríen de la justicia y nadie hace nada", publicó el ahora entrenador, de 58 años.



"¿Cómo puede ser que la jueza se siga preguntando de quién son las camisetas, los botines y los trofeos? Es como cuando te preguntaban en el colegio "¿de qué color era el caballo blanco de San Martín?". Hace 3 años que no tengo respuesta", continuó.



El campeón del mundo con Argentina en México 1986 acusa a su ex-esposa, y madre de sus hijas Dalma y Giannina, de "administración fraudulenta" de su dinero y de haberse quedado con varias de sus pertenencias.