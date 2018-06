Refuerzan seguridad en medios de comunicación de Nueva York

jueves 28 de junio de 2018 - 5:48 p.m.

De acuerdo con los informes conocidos hasta ahora, un desconocido abrió fuego hoy en la sede del periódico Capital Gazette, en Annapolis (estado de Maryland), con un saldo provisional de cinco muertos y varios heridos

La Policía de Nueva York reforzó hoy la seguridad en varios medios de comunicación de la ciudad a raíz del ataque en un periódico de la ciudad de Annapolis que causó cinco muertos, informaron fuentes oficiales.



Imágenes facilitadas por distintos medios mostraron agentes policiales a la puerta de las sedes de cadenas como CBS y en la del diario The New York Times, unas medidas que regularmente se aplican cuando hay un atentado o un ataque grave en Estados Unidos.



Según informó el Departamento de Policía de Nueva York, el despliegue especial "no está basado en ninguna amenaza específica" sino que se tata de una "práctica habitual" en este tipo de situaciones.



"Estamos siguiendo los informes sobre Annapolis y hemos desplegado equipos antiterroristas a medios de comunicación alrededor de Nueva York", tuiteó la oficina de prensa de la Policía de Nueva York.



La Policía ha detenido a un sospechoso, pero no se ha facilitado su identidad ni el móvil del ataque.