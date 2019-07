Protestan en Puerto Rico contra la posible sucesora de Rosselló

lunes 29 de julio de 2019 - 8:39 p.m.

Se trata del décimo séptimo día de protestas en la capital de Puerto Rico.

Decenas de personas pidieron este lunes frente al Departamento de Justicia en San Juan que su secretaria, Wanda Vázquez, no asuma el cargo de gobernadora en sustitución de Ricardo Rosselló y que dimita de su puesto.



Se trata del décimo séptimo día de protestas en la capital de Puerto Rico por la situación política generada tras la participación del gobernador Rosselló y varios de sus asesores en un chat en el que insultan y se mofan de artistas, periodistas, políticos, víctimas del Huracán María, el colectivo LGTB y de personas con problemas de peso, entre otros.



Los asistentes a la protesta se hicieron sentir por cacerolazos y al ritmo de plena, canto y baile popular de ritmo afroantillano que se practica en Puerto Rico.



"Oye Wanda Vázquez no te vistas que no vas, llevate a la Junta (de Supervisión Fiscal) y a Rivera Schatz (Tomás. Presidente del Senado", que suena como una de las personas que quisiera hacerse con el cargo de gobernador o"No sirve pa Justicia ni pa Procuradora, mucho menos sirve pa ser Gobernadora", son algunas de las frases que se han coreado.



Tras doce días de protestas seguidas el gobernador renunció el pasado 24 de julio a su puesto.



Después de la renuncia diariamente un grupo de personas se ha acercado, en mayor o menor número, a las cercanías de La Fortaleza, sede del ejecutivo, en el Viejo San Juan, para protestar por el declive de la situación política e institucional en la isla y las dudas que les genera Vázquez.



El pasado viernes el blog En Blanco y Negro -que forma parte del diario digital puertorriqueño Noticel-, volvió a mostrar presuntas pruebas de actos de corrupción contra la secretaria de Justicia y revelaba una trama para supuestamente beneficiar a personas relacionadas con La Fortaleza, sede del ejecutivo de la isla.



"La persona que asuma el peso de la oficina que he tenido el honor de ocupar, necesitará la voluntad ciudadana y el apoyo de aquellas personas que trabajan incansablemente en pro de nuestra tierra. En estos momentos, de acuerdo con el ordenamiento jurídico, esa persona sería la actual secretaria de Justicia", dijo Rosselló en su discurso de despedida.



Además indicó que el día 2 dejará el puesto.



Por mandato constitucional, el siguiente en mando del gobernador es el secretario de Estado, seguido del secretario de Justicia.



No obstante, Luis Rivera Marín dimitió también como secretario de Estado el pasado 17 de julio, por ser un integrante del polémico chat por lo que la siguiente es Vázquez.



Este domingo, a través de Twitter, Vázquez, por segunda vez en cinco días, dijo que no tienes interés en ocupar el puesto.



En paralelo a ver si Rosselló nombra un secretario de Estado antes de su marcha, la lucha de poder y diferencias dentro del partido en el gobierno, el Partido Nuevo Progresista (PNP) lideradas por la representante de Puerto Rico en la Cámara de Representantes de EE.UU., Jenniffer González, y el presidente del Senado, Thomas Rivera, se han hecho sentir. Ambos, de acuerdo a medios locales, estarían interesados en la posición de gobernador.



El presidente del principal partido en la oposición, el Partido Popular Democrático (PPD), Aníbal José Torres, ha hecho un llamamiento para varios sectores de la isla evalúen "posibles nombres de personas que gocen del respeto y la confianza del pueblo que puedan culminar el mandato lo más lejano posible a la politización excesiva que ha marcado la presente administración".