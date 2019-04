El presidente de Sri Lanka jura acabar con las drogas

miércoles 3 de abril de 2019 - 10:07 a.m.

"Prometo abstenerme de utilizar drogas, tomar acciones para ayudar a cualquier familiar o amigo que esté actualmente adicto"

El presidente de Sri Lanka, Maithripala Sirisena, se comprometió hoy en un juramento público a acabar con los estupefacientes en la nación insular, un nuevo paso en campaña antidrogas para la que ha prometido reinstaurar la pena de muerte.

"Prometo abstenerme de utilizar drogas, tomar acciones para ayudar a cualquier familiar o amigo que esté actualmente adicto a las drogas y me comprometo a ayudar a mis compañeros esrilanqueses a liberarse del uso ilegal de estupefacientes", coreó Sirisena junto a otros altos cargos políticos, como el primer ministro, Ranil Wickremesinghe.

Las formas del evento televisado en directo en todas las instituciones públicas, además del mensaje, llamaron la atención de los esrilanqueses: los participantes alzaron la mano derecha durante la ceremonia de tal forma que algunas personas la compararon a un saludo nazi.

"Recibí la carta de @MaithripalaS pidiéndonos a los sirvientes públicos que hiciéramos el saludo nazi a las 8.30 de la mañana y que jurásemos no tomar drogas. Ya, no voy a hacer eso. No estoy planeando tomar drogas tampoco, pero sin duda no voy a hacer el saludo nazi", denunció en Twitter una funcionaria, identificada en la red social como Thisuri Wanniarachchi.

Sirisena ha decidido atajar el tráfico de drogas en la isla siguiendo, según dijo en un evento público precedente, los ejemplos de Singapur y Filipinas, este último entre los más sangrientos de la historia.

El pasado lunes, durante la destrucción pública de 769 kilos de cocaína confiscada, el presidente esrilanqués afirmó que ha finalizado una lista de personas condenadas a muerte por narcotráfico a los que se les aplicará la pena.

La pena capital sigue vigente en la isla para delitos como alta traición, asesinato y tráfico de drogas, aunque la última autorización presidencial para aplicar la condena se dio en 1976, por lo que en la práctica se conmuta por cadena perpetua.

En un país de mayoría budista, Sirisena tiró de la religión para justificar su decisión de reactivar la pena capital a pesar de la protesta de grupos de derechos humanos.