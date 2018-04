Pompeo cree que Kim está "preparado" para lograr la desnuclearización

domingo 29 de abril de 2018 - 10:04 a.m.

Ningún presidente de EEUU hasta ahora había accedido a reunirse con un líder de Corea del Norte

El nuevo secretario de Estado de EEUU, Mike Pompeo, aseguró hoy que tuvo una "buena conversación" con el líder norcoreano, Kim Jong-un, cuando se reunió con él en Corea del Norte y tuvo la impresión de que está "preparado" para lograr la desnuclearización de la península coreana.



En su primera entrevista como secretario de Estado, en la cadena ABC, Pompeo repasó su viaje en Semana Santa a Coreadel Norte y su reunión con Kim.



"Tuvimos una buena conversación, él estaba muy preparado y espero que yo igualara eso. Tuvimos una extensa conversación sobre algunos de los temas más difíciles que enfrentan a nuestros países", explicó Pompeo, que cuando viajó a Corea del Norte aún era el director de la CIA.



"Yo tenía una clara misión asignada por el presidente (Donald) Trump. Cuando me fui, Kim Jong-un entendió esa misión exactamente como la estoy describiendo hoy. Él estuvo de acuerdo con que estaba preparado para diseñar un plan que nos ayude a lograr la desnuclearización", afirmó Pompeo.



"Solo el tiempo -continuó- nos dirá si podemos conseguirlo".



Durante su reunión en Corea del Norte, Pompeo trató de preparar la futura cumbre entre Trump y Kim, el primer encuentro de la historia entre Estados Unidos y Corea del Norte.



"Mi objetivo era tratar de identificar si existía una oportunidad real ahí. Creo que sí la hay. ¿Quién sabe cómo irán las conversaciones? Hay mucho trabajo que hacer, pero tengo esperanzas de que las condiciones que ha establecido el presidente Trump nos den una oportunidad", afirmó Pompeo.



En un mitin en Michigan, Trump anunció ayer que su reunión con el líder norcoreano se producirá en "las próximas tres o cuatro semanas", lo que supone un leve adelanto con respecto a las estimaciones de la Casa Blanca, que fijó la cita para finales de mayo o principios de junio.



Trump también dijo esta semana que su Gobierno está evaluando "dos o tres" lugares para su reunión con Kim. Según la cadena CBS, esos dos lugares son Mongolia y Singapur.



En la entrevista, Pompeo reiteró que el objetivo de su Gobierno es lograr una desnuclearización "completa, verificable e irreversible" con Corea del Norte.



"Usamos la palabra irreversible con intención. Exigiremos que se demuestre que se logrará la desnuclearización. No vamos a hacer promesas. No vamos a tomar solo las palabras. Vamos a buscar acciones y hechos", apuntó Pompeo.



"Este Gobierno -dijo- mantendrá los ojos abiertos. Conocemos la historia, conocemos los riesgos. Va a ser muy diferente. Vamos a negociar de una manera diferente a cómo se había hecho antes".



Ningún presidente de EEUU hasta ahora había accedido a reunirse con un líder de Corea del Norte, aunque otros antes que Trump trataron de establecer un proceso de diálogo.



El intento de mayor nivel se llevó a cabo bajo la presidencia de Bill Clinton (1993-2001), quien pasó años trabajando en un acuerdo para contener el programa nuclear norcoreano e incluso envió a Pyongyang a su secretaria de Estado, Madeleine Albright, en octubre de 2000, donde sostuvo un encuentro con Kim Jong-il, el padre del actual líder.



El proceso fracasó porque, a pesar de los intentos de Clinton, Pyongyang siguió adelante con su programa nuclear mediante el enriquecimiento de uranio.