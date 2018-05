Un policía golpea en la cabeza a una joven en una playa de Estados Unidos

Esta fuerza de seguridad dijo en Facebook que Emily Weinman, una joven de 20 años originaria de Filadelfia, enfrenta múltiples cargos, incluidos agresión a un oficial y resistencia al arresto.

El video del accidente, ocurrido el sábado, muestra a un policía mientras golpea en la cabeza y reduce a una joven recostada sobre la arena. En el fondo se oyen voces que gritan "¡Para de resistir!", aunque no queda claro quién está hablando.

"No tienes el derecho de golpearme y ahorcarme de esta manera", dice por su parte la joven. "No hice nada malo", agrega.

El video no revela qué causó el altercado, aunque la joven escribió en una publicación en Facebook que los oficiales se acercaron para preguntarles la edad a ella y a una amiga. En dicho comunicado Weinman admitió que llevaba consigo cerveza (en los Estados Unidos se puede tomar alcohol legalmente a partir de los 21 años), pero dijo que aún no había tomado. Cuando los agentes le hicieron el test de alcoholemia resultó negativo, según escribió.

No obstante, los agentes se mantuvieron cerca de la joven; por eso, ella les preguntó si no tenían nada mejor para hacer; tras esas palabras, uno de los policías respondió que no había pensado arrestarla, pero que ahora lo haría. Weinman dijo que no quería dar su nombre, agregando que estaba junto con su hija de 18 meses.

"Comenzó a decirme que me iba a arrestar y comenzó a caminar hacia mi para ponerme las esposas. Yo con cuidado caminaba hacia atrás (manteniéndome frente a él) y grité hacia el padre de mi hija", escribió Weinman.

Luego contó que se tropezó y el policía la derribó en el suelo y que empujó su cara contra la arena.