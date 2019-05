Polémica en Colombia por retiro de columna a jefe informativo de Univisión

miércoles 29 de mayo de 2019 - 10:36 a.m.

Coronell escribió en redes sociales que la reconocida revista le canceló la columna semanal de opinión que mantuvo por más de 14 años.

El escándalo por la posibilidad de que se revivan las ejecuciones extrajudiciales en Colombia, denunciado por The New York Times, generó este martes otra polémica por la cancelación de la columna de Daniel Coronell, jefe de noticias de Univisión, en la revista Semana tras criticar la actuación de ese medio en el caso.

Coronell escribió en redes sociales que la reconocida revista le canceló la columna semanal de opinión que mantuvo por más de 14 años.

"Felipe López, fundador de la Revista Semana, me acaba de comunicar la decisión de la empresa de cancelar mi columna. Le agradezco a él, a Alejandro Santos (director de la revista Semana) y, especialmente, a los lectores por estos años", escribió Coronell en Twitter.

La decisión fue tomada luego del debate generado por la columna del fin de semana pasado, titulada "La explicación pendiente", en la que Coronell cuestionó a Semana por no haber publicado una información divulgada por The New York Times el 18 de mayo pese a que la revista la tenía desde febrero de este año.

El columnista preguntó "¿por qué Semana no publicó la directrices del comandante del Ejército de Colombia que ordena a sus subalternos duplicar las bajas y capturas, si esas evidencias eran conocidas por la revista desde febrero?".

"Es inevitable que una parte importante de los lectores de Semana se haya quedado con la sensación de que la historia fue engavetada para ayudarle al Gobierno", escribió Coronell.

Al respecto Santos negó que hubiese pasado eso y aseguró en redes sociales que en la revista siempre se defenderá la libertad de expresión, "aún la de los columnistas que critican a su casa editorial".

"Actuamos con rigor y responsabilidad y jamás hemos engavetado ni engavetaremos- investigaciones periodísticas de interés público", agregó.

En su artículo sobre la nueva política de resultados operacionales del Ejército colombiano, el NYT advierte del riesgo de que esa táctica reviva las ejecuciones extrajudiciales de civiles, conocidas como "falsos positivos".

Esa práctica tuvo su pico en la década pasada, cuando militares asesinaron a miles de civiles reclutados mediante engaños y que luego fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate y así obtener permisos, premios y otros beneficios de sus superiores.

Tras la publicación, el periodista del NYT Nicholas Casey y el fotógrafo colombiano Federico Ríos se vieron obligados a salir de Colombia por motivos de seguridad.

La salida de Coronell como columnista de Semana fue lamentada por diversas personalidades y agrupaciones de periodistas que le expresaron su solidaridad.

"Toda mi solidaridad con Coronell que, una vez más, ha dado una valiente lección sobre cómo se hace periodismo independiente. Esta vez, no puedo decir lo mismo de Semana", escribió en Twitter el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco.

Por su parte, el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), Pedro Vaca, aseguró en redes sociales que "a menos que Semana ofrezca una razón distinta y convincente, la decisión así, anunciada por Coronell, sí siembra un clima muy adverso de autocensura a quienes trabajan o colaboran con Semana".