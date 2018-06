"Paramilitares" obligan suspender misas vespertinas en catedral de Nicaragua

domingo 10 de junio de 2018 - 11:16 a.m.

La iglesia católica, la más seguida en Nicaragua, ha tenido un papel trascendental durante la crisis

Las misas vespertinas en la catedral metropolitana de Managua fueron suspendidas debido a la presencia de "paramilitares", en una crisis que ha cobrado al menos 135 vidas, informó hoy el vicario de dicho templo, Silvio Romero.



"No tenemos misa a las 6.00 p.m. (00:00 GMT), sabemos muy bien que a esa hora andan los paramilitares", dijo Romero, al finalizar la homilía este domingo en el templo católico, ubicada en el centro de Managua.



Los grupos "paramilitares" son civiles con armas de fuego que, con apoyo de la Policía Nacional, realizan ataques contra la población, en especial a quienes protestan contra el presidente Daniel Ortega, según organizaciones humanitarias locales.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el movimiento Amnistía Internacional han denominado como "parapoliciales" a estos grupos, señalados de realizar "ejecuciones extrajudiciales".



Aunque en casi todas las ciudades de Nicaragua se puede desarrollar una vida casi normal durante las horas del día en medio de la crisis, de noche el peligro aumenta debido a la presencia de "paramilitares" y policías, acusados de defender los intereses de Ortega, cuyo Gobierno mantiene un discurso de paz.



"Quien dice que ama a Dios y manda a matar a su hermano es un asesino, por más que hable bien de Dios", recalcó Romero en la homilía.



"Es el pueblo de Nicaragua el que está hoy sufriendo, sangrando (...), no se puede más con tanta masacre, basta ya", exclamó el sacerdote.



La iglesia católica, la más seguida en Nicaragua, ha tenido un papel trascendental durante la crisis, ya que ha evitado la muerte de cientos de personas que han mantenido sus protestas de forma pacífica, y a través de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN) sirve de mediadora en el diálogo nacional con representantes de la población nicaragüense.



Romero afirmó que las misas en horarios diurnos se mantienen en Managua.



Este fin de semana los nicaragüenses esperan que el presidente Daniel Ortega responda a una carta que los obispos le entregaron con una propuesta de "democratización" del país, ante lo cual pidió tiempo para "reflexionar".



Nicaragua cumple hoy 54 días de la crisis sociopolítica más sangrienta en los años 80, con Ortega también de presidente.



Las protestas contra Ortega y contra su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo, comenzaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción.