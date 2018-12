Papa recuerda a quienes están lejos de su familia y de su tierra en Navidad

"Mi pensamiento va hoy a las familias que en estos días se reúnen y quien vive lejos de sus parientes vuelva a casa, los hermanos intentan encontrarse. En Navidad es bonito estar en familia", dijo.



Pero, agregó, "muchas personas no tienen esta posibilidad, por varios motivos, y hoy quiero dirigirme a todos aquellos que están lejos de sus familias y de su tierra".



A ellos les dijo: "El Padre celeste no os abandona" y señaló que si son cristianos espera que encuentren en la Iglesia "una verdadera familia, donde experimentar el calor del amor fraterno".



A los creyentes y no creyentes, añadió el pontífice argentino, "les recuerdo que las puertas de la comunidad cristiana están abiertas a todos".