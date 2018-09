Padre deja el sacerdocio: "Estoy mamado. Quiero vivir de otra manera"

miércoles 5 de septiembre de 2018 - 12:27 p.m.

El colombiano era reconocido por su manera extrovertida de dar sus sermones

El famoso y polémico Padre Alberto Linero, conocido por su presencia en televisión, radio y redes sociales en Colombia, anunció hoy que ha decidido dejar el sacerdocio.

A través de una entrevista concedida al diario El Heraldo y en una radio estación, donde trabaja, Linero anunció que presentó una carta pidiendo la dispensa de su sacerdocio al superior de la congregación eudista a la que pertenece.

El sacerdote, conocido por su participación en el programa Día a Día en Caracol TV y por haber celebrado durante años la Misa diaria en esta televisora, dijo en Blu Radio que ha enviado “una carta a mi padre general, el padre Jean-Michel Amouriaux, pidiendo que me dispense de mis promesas sacerdotales. El padre no me ha respondido, no tengo respuesta todavía”.

Linero dijo además que por “primera vez que voy a hablar de eso así, frontalmente y con claridad, y espero que sea la última también porque no quiero hablar de eso más porque al fin y al cabo esa es mi vida, es mi interior, eso me genera muchas emociones”.

"Yo he vivido los últimos 33 años de mi vida vinculado a la comunidad eclesial, he sido feliz, he sido un tipo que tiene mucho que agradecer a la Iglesia, a la comunicación de los Padres Eudistas. He sido realmente pleno, pero hoy he querido –y entiendo– que quiero vivir la vida de otra manera. Hacer otras cosas en mi vida personal”, dijo Linero.

“Yo soy un católico feliz, seguiré siendo católico y seguiré teniendo una experiencia de fe y soy feliz. Es decir, no soy un tipo amargado”, agregó.

“Me mamé (aburrí) de cosas mías, de soledades, de cosas que no entiendo, me cansé y punto. La gran tragedia mía ha sido la soledad en los últimos tiempos”, manifestó el Padre Linero.

“Yo los últimos cuatro años de mi vida he estado atravesando un desierto de soledad muy grande, existencialmente muy grande, rodeado de mucha gente. Es más, creo que hasta me volví ermitaño. Creo que ni salía. Eso es grave para mí”, prosiguió.

Al ser preguntado sobre el celibato y si eso influyó en su decisión, el aún Padre Linero dijo a Blu Radio que “el tema no es sexual, no es genital, el tema no es existencial”.

La vida del sacerdote no estuvo exenta de polémicas. Hace poco publicó un libro titulado “Dios es mujer” y en junio de este año concedió una entrevista al diario El Tiempo.

En ella dijo no creer que “la Iglesia sea machista, es patriarcal, dos elementos distintos. La Iglesia accede a la experiencia de Dios desde el mundo cultural en el que está. Y ahí hay prácticas patriarcales muy claras. Pero cuando uno se acerca a los textos bíblicos encuentra a Dios expresado en situaciones de mujer. Dios como mamá, como mamá que amamanta, Dios como mujer que pare. El Antiguo Testamento, desde figuras femeninas, entiende el amor de Dios”.

En esa misma entrevista y sobre la posibilidad de que las mujeres accedan al sacerdocio, el Padre Linero dijo que “ahí me metes en una discusión teológica. Creo y defiendo lo que dice la Iglesia hoy; creo en la doctrina católica, pero también creo que en algún momento esos temas se van a discutir y a analizar. A mi manera de entender, pertenecen a la disciplina y se pueden cambiar”.

“En el Nuevo Testamento se hace mención de una diaconisa. Hoy, la Iglesia dice que no, pero no significa que esté cerrada la puerta”, agregó.