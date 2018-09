El "Pablo Escobar paraguayo" pone en aprietos al presidente del país

sábado 8 de septiembre de 2018 - 1:06 p.m.

Su nombre ocupó todas las portadas y espacios de radio y televisión tras varios allanamientos a empresas y viviendas

Un presunto jefe nefearco, admirador confeso de Pablo Escobar, ha puesto en aprietos al presidente paraguayo, Mario Abdo Benítez, tras divulgarse una fotografía en la que aparecen juntos y que está a la espera de ser verificada o descartada como un montaje.

El "Pablo Escobar paraguayo" es como han bautizado algunos medios a Reinaldo Cabañas, alías Cucho, figura popular en Paraguay tras su detención esta semana en Ciudad del Este, la segunda urbe del país.

Su nombre ocupó todas las portadas y espacios de radio y televisión tras varios allanamientos a empresas y viviendas, que dieron como resultado la incautación de unos 800.000 dólares, 22 kilos de cocaína y vehículos de alta gama. Los registros sacaron también a la luz el tren de vida de "Cucho", de 34 años, dueño de una lujosa mansión con embarcadero y un exclusivo Lamborghini.

Tenía fotos del colombiano por toda su finca.

La Secretaria Nacional Antidrogas (Senad), a cargo del operativo contra la red de tráfico de drogas y lavado de dinero que lideraría "Cucho", divulgó además varios retratos de Pablo Escobar que estaban colgados en una de sus propiedades, en uno de ellos caracterizado como revolucionario mexicano.

La Senad también facilitó la foto de "Cucho" tras ser arrestado, si bien su rostro se hizo viral este viernes, cuando en las redes sociales apareció la polémica foto con Abdo Benítez. El presidente salió inmediatamente al paso para comparecer ante los medios y asegurar que no conocía a "Cucho".

"Hoy no puedo decir si es falsa o si es verdadera, lo que sí puedo decir es que yo no lo identifico a la persona, yo me he sacado muchísimas fotos con mucha gente", dijo a los medios. Sí reconoció que el lugar que se ve en la fotografía es el quincho de su residencia donde durante su campaña electoral a la Presidencia recibió a decenas de delegaciones regionales y aliados políticos.

Pero reiteró que allí, y en ese contexto, se hizo "millones de fotos" Por su parte, el abogado de "Cucho", Santiago Cano, dijo hoy a Radio Monumental que su cliente le aseguró que nunca estuvo en la residencia de Abdo Benítez y que desconocía el origen de esa fotografía. No obstante, Abdo Benítez ya indicó el día anterior que estaba abierto a cualquier investigación en su contra. Y se mostró favorable a que se aclare otra de las implicaciones políticas del caso, la que afecta a uno de sus aliados en Ciudad del Este, capital del departamento de Alto Paraná.