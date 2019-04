Origen del meme 'bailo por todas las que ya no están'

lunes 8 de abril de 2019 - 9:30 p.m.

Muchos desconocen la historia detrás de la burlas

El pasado 30 de marzo un grupo de estudiantes la Facultad de Artes Visuales de la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, protagonizaron una protesta en contra del abuso y el acoso sexual en la Institución.

Pero la manifestación que buscaba concientizar a profesores y compañeros culminó en burlas y memes en las redes sociales, todo esto debido a un singular baile que una joven realizó en medio de la huelga.

Los movimientos poco comunes se volvieron virales en cuestión de minutos gracias a las grabaciones que tomaron los compañeros de la chica que gritaba a todo pulmón, "bailo porque ustedes no hacen nada. Nos están matando, hay violencia, y ustedes no hacen nada; ¿No ven todas las mujeres que hemos sufrido por eso? ¡Y ustedes no hacen nada!".

Pero lo que muchos desconocen es que la historia de este baile no se trata de algo gracioso, en realidad es un estilo de protesta conocido como "Harlem" y gracias a esta artista se ha popularizado en distintas partes del mundo.

Daniela Del Río, protagonista principal del incidente habló por medio de su cuenta de Instagram sobre lo sucedido, y aclaró que lo único que ella buscaba es justicia.

"Es una expresión artística. Soy feminista y no se me va a minimizar por la manera por la que yo decido expresarme. Además, bailo por todas las chavas que pasaron por las aulas de FAV que no les dieron resolución. Por todas las personas que no se quisieron presentar en la protesta. Bailo por todas mis hermanas". explicó Del Río .

A pesar de las aclaraciones cientos de personas han aprovechado el performance para hacer mofas de los grupos feministas y de sus formas de lucha.