Ordenan a medio digital La Patilla pagar millonaria indemnización a Diosdado

jueves 6 de junio de 2019 - 9:17 a.m.

El periódico digital también dijo que la condena pretende "autocensurar los medios de comunicación de Venezuela"

El Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ) condenó al medio digital La Patilla a pagar más de 5 millones de dólares al número dos del chavismo, Diosdado Cabello, por causarle supuestos "daños morales" al reproducir un reportaje que lo vinculaba con el narcotráfico, informó este martes el periódico.

De acuerdo con el portal, que divulga una sentencia de la sala de casación civil que el TSJ aún no hace pública, el Supremo ordenó que se pague a Cabello 30.000.000.000 de bolívares, que a la tasa de cambio oficial equivalen a unos 5.081.472,94 dólares.

En abril de 2015, Cabello anunció la presentación de esta demanda contra accionistas, directores, consejo editorial y dueños de La Patilla y de los diarios locales Tal Cual y El Nacional luego de que estos medios reprodujeran en enero de ese año un texto del diario español ABC.

En dicho artículo se informaba que Cabello estaría siendo investigado por la Justicia estadounidense por supuestos vínculos con el narcotráfico.

Cabello, líder de la Asamblea Nacional Constituyente -un órgano que no reconocen numerosos gobiernos del mundo- y primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), no se pronunció de inmediato sobre la decisión del Supremo.

"Diosdado (Cabello), tu terrorismo judicial no me amilana y no exonera tus crímenes", dijo al respecto el fundador de La Patilla, Alberto Federico Ravell, quien también actúa como presidente del Centro Nacional de Comunicaciones del Gobierno interino que proclamó en enero pasado el jefe del Parlamento, el opositor Juan Guaidó.

El Supremo ordenó el pago de la indemnización al declarar "sin lugar el recurso extraordinario de casación" de La Patilla contra la demanda que interpuso Cabello contra el medio.

El periódico digital también dijo que la condena pretende "autocensurar los medios de comunicación de Venezuela", al tiempo que la consideró "terrorismo judicial".