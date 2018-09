Ordenan liberar pareja chilena detenida en Perú por caso vientre de alquiler

sábado 8 de septiembre de 2018 - 4:02 p.m.

Había sido detenidos bajo la acusación de trata de persona

Una corte de apelaciones peruana revocó hoy la detención preventiva y ordenó la inmediata liberación de los esposos chilenos Jorge Tovar y Rosario Madueño, al desestimar el delito de trata de personas tras verificar su filiación con dos bebés concebidos mediante vientre de alquiler en Perú.

La pareja chilena había sido detenida bajo la acusación de trata de personas, tras intentar salir de Perú con los dos bebés.

En una audiencia pública, la Primera Sala Penal de Apelaciones del Callao ordenó hoy la inmediata liberación de los esposos, recluidos en cárceles de esa región peruana. No obstante, la pareja seguirá siendo investigada en Lima por el presunto delito de falsedad ideológica, razón por la cual deberá permanecer en Perú, según dispuso la sala. Los esposos fueron encarcelados el pasado lunes en las prisiones de Ancón II y del Callao tras haber sido arrestados el 25 de agosto en el aeropuerto internacional de Lima cuando intentaban volver a su país con los bebés.

Análisis de ADN practicados a los niños confirmaron la paternidad de Tovar por lo que el abogado de la pareja Fernando Silva solicitó el viernes su inmediata liberación.

Tras la decisión judicial, la Defensoría del Pueblo expresó que las autoridades penitenciarias deben adoptar las medidas que permitan la pronta y urgente liberación de la familia Tovar-Madueño para que no se prolongue la separación de los niños con sus padres.

Durante la audiencia, el abogado de la pareja dijo que tenían "elementos que no fueron valorados en su oportunidad que justifican claramente que acá no hay nada vinculado al delito de trata de personas, que es una imputación muy grave".

Insistió en que la maternidad subrogada o vientre de alquiler no está prohibida por la legislación peruana y mostró la documentación sobre el tratamiento realizado en una clínica de Lima para gestar a los mellizos.

El tratamiento de fertilidad empezó en 2013 y durante él Madueño sufrió tres pérdidas, indicó su abogado, razón por la cual los médicos le recomendaron optar por el vientre de alquiler, con un óvulo donado y el esperma del esposo.

Hubo un acuerdo previo con una mujer, que accedió a llevar el embarazo a término y tras el nacimiento, a fines de julio, la pareja de esposos registró a sus mellizos en Perú, antes de intentar llevarlos consigo a Chile el pasado 25 de agosto.

"No hay ningún indicio de que es una banda, que han comprado los bebés o que los vayan a vender o explotar sexualmente en Chile", afirmó el abogado de la pareja.

La fiscal Rosario Carpio ya había reconocido que no tenían ya "consistencia los elementos que sirvieron para dictar esta prisión preventiva". Madueño y Tovar, de 46 y 48 años, respectivamente, permanecían en las prisiones de Ancón II y del Callao, respectivamente, donde fueron recluidos de manera preventiva por doce meses.

El delito de trata de persona conlleva una pena no menor de 25 años de cárcel, pero la maternidad subrogada no cuenta con un marco normativo explícito en Perú, por lo que no está permitida ni prohibida. Los niños están bajo custodia de las autoridades peruanas y son atendidos en un Centro de Acogida Residencial del Instituto Nacional de Bienestar Familiar