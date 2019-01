Oposición venezolana en Madrid apoya a Juan Guaidó como legítimo presidente

La oposición venezolana, que califica como "dictadura" el gobierno de Nicolás Maduro, no reconoce su nuevo mandato como presidente que asumió el pasado día 10 y pide que la Asamblea Nacional asuma el poder y convoque nuevas elecciones

Un grupo de opositores venezolanos, entre ellos el exalcalde de Caracas Antonio Ledezma, pidió hoy en Madrid el apoyo a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, como legítimo presidente de Venezuela hasta que se convoquen nuevas elecciones.



La oposición venezolana, que califica como "dictadura" el gobierno de Nicolás Maduro, no reconoce su nuevo mandato como presidente que asumió el pasado día 10 y pide que la Asamblea Nacional asuma el poder y convoque nuevas elecciones.



Con pancartas en las que se denunciaba a Maduro como "dictador" y "asesino de la democracia", un centenar de opositores, apoyados por algunos políticos españoles, denunciaron el nuevo periodo de gobierno de seis años que acaba de inaugurar Maduro.



"Es una situación difícil, le pedimos al mundo ahora más que nunca que no nos dejen solos (...) porque el desafío es inmenso: lo que tenemos en Venezuela no es una dictadura convencional, sino mafias que han asaltado el poder", afirmó Ledezma, que reside en Madrid desde que escapó a su arresto domiciliario a finales de 2017.



Por su parte, Juan Guaidó reiteró ayer desde Caracas la convocatoria de una movilización para el próximo 23 de enero y dijo que constituirá el "primer llamado a la acción" para desalojar a Maduro de la Presidencia, que la usurpa según la oposición.