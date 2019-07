Noemí, la Rampunzel peruana

domingo 7 de julio de 2019 - 12:00 a.m.

Busca el récord del cabello más largo del mundo y destronar a una argentina

La peruana Noemí Elizabeth Romero busca batir el récord del cabello más largo del mundo, pues desde que nació nunca se ha cortado el cabello.

Actualmente la argentina Abril Lorenzatti, de 17 años, es quien tiene la marca mundial, con 1.52 metros de cabellera. Entró Guinness World Records, en 2017. Su cabello se ha mantenido virgen, es decir, no ha sido expuesto a químicos como tintes o tratamientos alisadores

Noemí Elizabeth, la conocida como la Rampunzel peruana, de 24 años, que mide apenas 1,54 metros, tarda una hora en lavar y peinar su larga cabellera, que sobrepasa los 1.78 metros.

La mujer confesó que ha llegado a recibir ofertas de hasta 150 dólares, por su larga y frondosa cabellera, pero ella lo que busca es aparecer en los Récord Guinness y destronar la joven Abril.

Pero para esto necesita patrocinadores, ya que debe pagar 800 dólares, que cuesta la inscripción de los Guinness World Records. Dinero que no tiene.

Dijo que para mantener su cabello en un excelente estado de salud, ella lo lava cada tres días con cualquier tipo de champú y a veces uso acondicionador ,y posteriormente lo trenza, pues nunca lo lleva suelto.

Además, aseguró que las mujeres en su familia también se dejan crecer el cabello, pero ninguna ha estado tanto tiempo sin cortárselo.

‘Es un tema de herencia. Mi abuela también lo tenía, mis hermanas también lo tenían, pero en un cierto tiempo ellas se lo cortaron. Yo fui la única que se quedó con el cabello largo', enfatizó a medios locales.

‘A veces me pesa y me dicen que quita ‘proteínas' y que por eso estoy flaca, pero sé que no es así', finalizó la joven, la segunda de cuatro hermanos y vive en San Juan de Lurigancho.