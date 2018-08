Nicaragua sigue sumando muertos, detenidos, despidos, migración y desempleo

viernes 3 de agosto de 2018 - 9:27 p.m.

Las protestas contra el Gobierno del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, sumaron hoy un nuevo muerto, el exilio del popular cantautor Carlos Mejía Godoy por razones de seguridad, despidos de maestros, denuncias de detenciones arbitrarias, y miles de desempleados en el sector turismo.



El muerto, identificado como Luis Enrique Montano, pereció este viernes tras permanecer hospitalizado desde el pasado 14 de julio cuando fue herido "por un motorizado" en el municipio de Somoto (norte), dijo la vicepresidenta y primera dama del país, Rosario Murillo, a través de medios oficiales.



La opositora Alianza Cívica advirtió al presidente Ortega que es "difícil gobernar con cerca de 400 muertos" e insistió en que debe aceptar un adelanto de elecciones para salir por la vía pacífica a una crisis que ha dejado entre 317 y 448 muertos, según organismos humanitarios.



Además de muertos, la crisis provocó que el cantautor Carlos Mejía Godoy abandonara su país porque su vida está en peligro.



"Tenía que salir de Nicaragua porque mi vida estaba en peligro", explicó el autor de la "Misa Campesina Nicaragüense", crítico del Gobierno, a la edición digital del diario La Prensa.



"Tuve que salir (hacia Costa Rica) sin avisarle a nadie, de manera emergente de Nicaragua", dijo Mejía Godoy, autor de más de 200 canciones, la mayoría épicas y testimoniales sobre la insurrección que derrocó con las armas a la dinastía somocista el 19 de julio de 1979.



"Se me recomendó (que) abandonara el país cuanto antes", contó Mejía Godoy, quien en julio pasado escribió una carta crítica al Gobierno y quien ha compuesto desde el 18 de abril canciones a favor de las víctimas y ha exigido justicia para los asesinados.



Por su lado, los maestros estatales que han apoyado a quienes se manifiestan contra el Gobierno están siendo despedidos, denunciaron varios docentes.



"Por este medio, hago denuncia pública de una nota de despido laboral, llegada a mi correo electrónico", dijo el catedrático de la estatal Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua), Freddy Quezada, en sus redes sociales.



Maestros de educación primaria y secundaria también denunciaron que fueron destituidos de sus escuelas en las ciudades de Estelí y La Trinidad, al norte de Nicaragua.



En tanto, el militar retirado Tomás Maldonado Pérez, de 63 años, fue sacado de la casa de su hija a la fuerza por encapuchados y su paradero es desconocido, denunciaron familiares ante un organismo humanitario.



El grupo del Mecanismo de Seguimiento para Nicaragua (Meseni) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "tomó conocimiento de la denuncia que familiares del mayor retirado del Ejército, Tomás Maldonado, presentaron ante" el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).



Asimismo, estudiantes de la UNAN denunciaron que su compañera Ivonne Morales fue desaparecida supuestamente por encapuchados en Managua, luego de bailar en público una canción tradicional, en protesta contra el presidente Ortega.



Durante la jornada de hoy, cientos de campesinos marcharon por la libertad de los "reos políticos" y la renuncia de Ortega y Murillo, a quienes culpan de la muerte de 317 a 448 personas en la crisis.



Durante la manifestación, cargaron pancartas con las frases "libertad para presos políticos" o "Medardo Mairena y Pedro Mena son campesinos, no asesinos".



Mairena y Mena, líderes del Movimiento Campesino, enfrentan juicio por terrorismo y otros delitos.



Las protestas contra el Gobierno han dejado, además, al menos 70.000 personas sin empleos en la industria turística, según la presidenta de la Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), Lucy Valenti.



La ejecutiva explicó que las empresas, entre ellas hoteles, restaurantes y tour operadoras, han tenido que hacer recortes de personal.



Del mismo modo, dijo que hasta finales de junio contabilizan el cierre de un 80 por ciento de los pequeños hoteles y que, en el caso de Managua, donde operan las principales cadenas del país, la ocupación de habitaciones ha bajado entre un 12 a 14 por ciento, cuando el promedio anual había sido del 67 por ciento.



Las protestas contra Ortega, a quien sus críticos acusan de abuso y corrupción, comenzaron el pasado 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en reclamaciones para que renuncie a la presidencia, que ocupa de forma ininterrumpida desde hace once años.