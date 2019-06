La ONU y National Geographic se unen para alertar del problema del plástico

martes 4 de junio de 2019 - 9:21 p.m.

La diplomática recordó que hay "claras alternativas disponibles" y que lo único que hace falta es "decidir cambiar".

La ONU y National Geographic inauguraron este martes una exposición que busca alertar del problema del plástico y animar a todo el mundo a tomar medidas para frenar el uso de productos de un solo uso fabricados con ese material, como bolsas de la compra o botellines de agua.



Bajo el título "Planet or Plastic?", la muestra recoge a través de fotografías, vídeos e infografías la historia del plástico y cómo hoy su uso masivo y la falta de reciclado está contaminando los océanos.



"Tenemos un problema enorme", resumió la actriz Whoopi Goldberg, que hizo de maestra de ceremonias en el acto con el que se abrió oficialmente la exposición en la sede de Naciones Unidas.



Tal y como recordó Goldberg, al menos 8 millones de toneladas de plásticos terminan cada año en los océanos, una cifra que algunos estudios amplían hasta 12 millones.



Una gran parte de esos plásticos son artículos de un solo uso, un tipo de productos que Naciones Unidas se ha propuesto combatir con una campaña liderada por la presidenta de su Asamblea General, la ecuatoriana María Fernanda Espinosa.



"¿De verdad tenemos que usar un billón de bolsas de plástico al año? ¿De verdad necesitamos millones de tapas para vasos de café tiradas un momento después de su uso? No lo creo", defendió Espinosa en un discurso.



La diplomática recordó que hay "claras alternativas disponibles" y que lo único que hace falta es "decidir cambiar".



"Tenemos que elegir eliminar progresivamente los plásticos de un solo uso", insistió Espinosa, que ha empezado por impulsar ese cambio dentro de la sede de Naciones Unidas.



La presidenta de la Asamblea General ha organizado varias acciones para alertar del problema a la comunidad internacional, incluido un concierto celebrado el pasado sábado en Antigua y Barbuda en colaboración con el Gobierno de la isla.



En el acto de este martes intervino también el gobernador de la provincia ecuatoriana de Galápagos, Norman Wray, quien alertó de la situación que se vive el archipiélago, donde van a parar arrastrados por las corrientes marinas innumerables deshechos plásticos generados en el continente.



"No importa cuanto limpiamos, a la semana siguiente hay otra vez muchas cosas que retirar", explicó Wray, que pidió un "compromiso global para una nueva economía del plástico".



Tras estrenarse en la ONU, donde se podrá ver hasta el 24 de junio, la exposición "Planet or Plastic?" iniciará un gira global.



La muestra itinerante es parte de una gran campaña iniciada el pasado año por National Geographic con una icónica portada que ilustraba el problema de los plásticos con una bolsa flotando en el océano a modo de iceberg.