"Múltiples víctimas" mortales en un tiroteo en un centro comercial de Florida

domingo 26 de agosto de 2018 - 2:27 p.m.

Los agentes de las fuerzas especiales (SWAT) realizan esta búsqueda y rescate de personas que se han escondido en los locales del centro comercial

Un "tiroteo masivo" registrado hoy en un conocido centro comercial y turístico de Jacksonville, en el norte de Florida (EE.UU.), dejo hoy "múltiples víctimas" mortales, entre las que podría estar el sospechoso, que fue abatido por la policía.



Las autoridades policiales no han informado cifras, pero hablan de "múltiples víctimas mortales en la escena del crimen y muchas trasladas" a hospitales.



"Un sospechoso fue muerto en el lugar de los hechos, todavía se desconoce si hay un segundo sospechoso. Se está llevando a cabo una búsqueda", indicó en su cuenta de Twitter la Policía local.



Los agentes de las fuerzas especiales (SWAT) realizan esta búsqueda y rescate de personas que se han escondido en los locales del centro comercial.



Según el canal News4Jax, once personas resultaron heridas de bala en este suceso, que se viene a sumar a la ola de tiroteos masivos que se registran cada año en EE.UU.



La Policía ha pedido a través de las redes sociales que estas personas permanezcan ocultas y "tranquilas" hasta que un agente les encuentre y les encomia a que no salgan corriendo.



Las autoridades pidieron además con vehemencia a las personas que se mantengan a "varias manzanas" del lugar de los hechos ante el peligro que se vive en el lugar.



El centro comercial, el Jacksonville Landing, es un popular centro comercial con una veintena de restaurantes y unas 70 tiendas y cada año es visitado por miles de vecinos y turistas.



En uno de estos locales, el GLHF Game Bar, se estaba celebrando un torneo regional de videojuegos, y medios locales indican que en una retransmisión en video a través de la cuenta de la red social Twitch de este bar se escuchan cómo comienzan los disparos.



El último gran tiroteo masivo en Florida se produjo el 14 de febrero pasado, cuando un exalumno de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, en Parkland, al sur del estado, segó la vida de 14 estudiantes y 3 profesores, además de dejar una veintena de heridos.