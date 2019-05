Muerte de destacado líder socialista paraliza la campaña electoral española

viernes 10 de mayo de 2019 - 12:58 p.m.

Los partidos españoles suspendieron este viernes los actos de campaña para las elecciones municipales, regionales y europeas del día 26 por el fallecimiento del exvicepresidente del Gobierno español Alfredo Pérez Rubalcaba.



El socialista Pérez Rubalcaba, uno de los políticos españoles más influyentes de los últimos 30 años y pieza clave en la desaparición del terrorismo de ETA, murió hoy a los 67 años como consecuencia del ictus que sufrió hace dos días.



Tras conocerse la noticia, el Partido Socialista (PSOE) anunció la suspensión de "todas las actividades" de campaña hasta después del entierro y todos los partidos políticos cancelaron los actos previstos para hoy, a excepción del ultraderechista Vox.



El presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, definió a Pérez Rubalcaba, cuya capilla ardiente se instalará en el Congreso de los Diputados, como un "hombre de Estado y socialista comprometido" que dedicó su vida entera "a servir a su país".



De él destacó, además, su labor para acabar con la banda terrorista ETA y los "grandes avances sociales" que llevan su firma en España.



El estado de salud de "extrema gravedad" del veterano dirigente socialista marcó ya ayer el inicio de la campaña electoral y paralizó desde entonces el frenético ritmo de los últimos meses, con dos comicios prácticamente consecutivos.



En el caso de las europeas, el Gobierno español mostró hoy su confianza en que obtenga más apoyos la apuesta por la inclusión que el extremismo y la disgregación representados en los partidos de ultraderecha.



En rueda de prensa, la portavoz del Ejecutivo, la socialista Isabel Celaá, recordó que la UE está en pleno proceso de diseño de sus objetivos a cinco años vista, que afectarán directamente a la vida local y municipal de todos los europeos.



Por eso "es tan importante la campaña para elegir a representantes al Parlamento Europeo", una institución en la que "ojalá tengan más peso quienes luchan por la inclusión y no quienes defienden el individualismos, el extremismo y la disgregación", dijo.



Celaá señaló que, "como país convencidamente europeísta", España busca tener peso y participación activa en el debate que mantienen los 27 miembros sobre asuntos como el desarrollo de nuevas tecnologías, el cambio climático, la transición ecológica, el empleo de calidad, los jóvenes, la justicia social y la inmigración.



La importancia de la cita electoral del próximo 26 de mayo es, aseguró, que "las políticas que se viven a nivel local deben ser pensadas a nivel global, por eso la conexión entre el municipio y Europa es fundamental".



Una visión "alternativa" de Europa es la que plantea Vox que, según el CIS, lograría entrar en la Eurocámara con entre cuatro y cinco eurodiputados.



Su cabeza de lista, Jorge Buxadé, aseguró hoy que "Europa es posible" si se respeta la libertad de los Estados y los ciudadanos sin someterse a las "decisiones de instituciones comunitarias" dirigidas por "burócratas" que no han sido elegidos democráticamente.



Enfocado en atraer de nuevo a los votantes perdidos en las elecciones del 28 de abril con la irrupción de Vox en el panorama político español y el ascenso de Ciudadanos (liberales), el conservador Partido Popular (PP) recurrió hoy al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy.



Retirado de la política desde que fue sustituido al frente del Ejecutivo por Pedro Sánchez, Rajoy se sumó a la campaña para recordar que el PP no ha variado su posición ideológica y que "siempre ha estado en el mismo sitio".



El exsecretario general del Partido Popular reconoció los malos resultados cosechados por su formación en las elecciones del 28 de abril, pero abogó por mirar hacia adelante porque "el PP está ahora en el futuro" y tiene el objetivo de conseguir "los mejores resultados posibles y ganar".