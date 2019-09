Monopoly presenta una versión femenina donde invertir en inventos de mujeres

jueves 12 de septiembre de 2019 - 7:13 p.m.

No contará con propiedades, sino con inventos e innovaciones realizadas por mujeres a lo largo de la historia.

El Monopoly, el famoso juego de mesa basado en la compra y venta de propiedades, contará con una versión femenina, donde los jugadores se convierten en la Señora Monopoly, cuya misión es invertir en inventos de mujeres empresarias, según Hasbro, la compañía detrás de este entretenimiento.



El juego, que saldrá a la venta en su versión estadounidense a mediados de mes, no contará con propiedades, sino con inventos e innovaciones realizadas por mujeres a lo largo de la historia.



Entre esas creaciones, la distracción familiar incluirá desde el wifi hasta las fajas modernas, pasando por las galletas de chocolate y la calefacción solar, apunta Hasbro en un comunicado.



"Ms. Monopoly celebra todo, desde avances científicos hasta accesorios del día a día, todos creados por mujeres", remarca la juguetera.



Asimismo, en lugar de la opción para construir casas y hoteles, la nueva versión, que se llama Ms. Monopoly, contará con la posibilidad de construir oficinas de empresas.



"En el juego de Ms. Monopoly, por primera vez en la historia de la franquicia, un nuevo personaje ocupa la portada y mientras que Mr. Monopoly es un magnate inmobiliario, Ms. Monopoly tiene la misión de invertir en empresarias", comenta la nota.



El entretenimiento contará también con un elemento, que la compañía no detalla, y que ofrecerá más ventajas económicas a las jugadoras frente a sus compañeros varones.



Monopoly, que cuenta con distintas versiones desde las dedicadas a la saga de "Star Wars" o a la serie de televisión "Game of Thrones" hasta otras dirigidas a los más jóvenes o a la generación "milenial", pondrá a la venta esta última edición por 20 dólares.