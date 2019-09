Las mejores imágenes de la gira del Papa Francisco en Madagascar

sábado 7 de septiembre de 2019 - 11:54 a.m.

El sumo pontífice está en la segunda etapa de su visita a África, tras haber estado en Mozambique el 4 de septiembre

El papa reunió este sábado a cientos de miles de jóvenes y familias en una enorme explanada en Antananarivo para celebrar una vigilia y les pidió que no se rindan y que piensen que se pueden cambiar las cosas a pesar de la falta de oportunidades de estudio, trabajo y la injusticia social.

"No se equivocaron quienes me dijeron que vosotros tenéis una alegría y entusiasmo extraordinario", dijo el papa Francisco a la juventud malgache, que bailó y cantó durante todo el acto y no dejó de corear en español "esta es la juventud del papa".

