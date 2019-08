Mapuches ocupan predio en sur de Chile en su lucha por recuperar sus tierras

miércoles 7 de agosto de 2019 - 5:27 p.m.

La situación ha provocado ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, así como la muerte violenta de comuneros, policías

Una agrupación mapuche ingresó durante esta jornada a un predio en el sector de Curaco, en Collipulli, en la región sureña chilena de La Araucanía, para tomarse el lugar, según informaron fuentes policiales.

De acuerdo con Carabineros, alrededor de 100 personas de la comunidad mapuche Newen Ñuke Mapu ocupó una hacienda de propiedad de un conocido agricultor de la zona, "reclamando como propio el terreno y donde pretenden quedarse".



Ada Huentecol, werkén (jefe) de esa comunidad, aseguró que se trata de una recuperación de carácter indefinido, reclamando este terreno que posee una extensión de 200 hectáreas.



La policía uniformada que llegó hasta el lugar para resguardar la situación, sin ingresar al terreno, informó que no han existido mayores dificultades.



Según informó radio Cooperativa, el dueño del predio no ha solicitado el desalojo de la comunidad que busca reivindicar las tierras de la provincia de Malleco, situada unos 630 kilómetros al sur de Santiago.



En el sur de Chile, especialmente en la zona de La Araucanía y la región del Biobío, persiste desde hace décadas un conflicto entre comunidades mapuches que reclaman territorios ancestrales y empresas agrícolas o forestales que las poseen legalmente.



La situación ha provocado ataques incendiarios a propiedades, bosques y vehículos, así como la muerte violenta de comuneros, policías y agricultores.



El pasado mes de septiembre, el Gobierno de Chile anunció un plan, en el marco del Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en la región de La Araucanía, que involucró recursos públicos por 8.043 millones de dólares para el periodo 2018 a 2026 con el fin de mejorar la calidad de vida de sus habitantes en el sur del país.



No obstante, las comunidades mapuches de la localidad de Malleco, rechazaron el lanzamiento del plan presentado por el presidente Sebastián Piñera, señalando que no van a negociar con el Gobierno ni a cesar en su lucha por la recuperación de las tierras.