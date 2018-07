Lanzan Google Special Collects para explorar bellezas naturales de Costa Rica

Se trata de vistas panorámicas de 360 grados y recorridos virtuales sobre las playas, las islas, los bosques y edificios históricos, de un total de 76 sitios de interés que están disponibles desde hoy en Google Maps.



Entre los lugares más llamativos destaca la Isla de Coco, ubicada en el Pacífico a más de 500 kilómetros de la costa, y declarada como Patrimonio Natural de la Humanidad.



También aparecen lugares culturales como las Ruinas de la provincia de Cartago (centro) y la Basílica de los Ángeles, así como el Museo Nacional, el Museo de Jade y el Estadio Nacional, en San José, o bellezas naturales como la Reserva Biológica Isla del Caño (Pacífico sur) y el Refugio de Vida Silvestre Junquillal (Pacífico norte).



"Costa Rica es un país donde la industria turística es muy grande e importante (...) y tiene muchísimas cosas para ofrecer sobre todo a nivel de naturaleza, aunque no es lo único porque también tiene mucha historia y Special Collects permite a las personas en cualquier parte del mundo conectarse y hacer un recorrido virtual", afirmó a Efe el gerente de Google para Colombia, Centroamérica y el Caribe, Giovanni Stella.



Este es el segundo país de Centroamérica en donde Google lanza la plataforma Special Collects, el primero fue Guatemala en donde se expuso en particular el tema de la cultura maya. En total Google tiene en el mapa mundial más de 220 países y territorios.



El proceso de recolección de imágenes fue realizado durante siete meses con el Trekker y el Tripod, tecnologías que permiten tomar fotos en lugares donde el carro no puede ingresar, lo cual recibe el nombre de "Special Collects".



Para la autoridades costarricenses, la herramienta es un reconocimiento al valor natural, la historia y la cultura que permitirá aumentar la visitación y mejorar la experiencia de los turistas que quieren llegar al país.



"Potenciamos la posibilidad de que un turista pueda ver 76 lugares diferentes de Costa Rica como si estuviera ahí (...). Es una ventana para que turistas potenciales puedan ver las bellezas que podemos ofrecer y también para que los costarricenses se sientan orgullosos del país que tienen y visiten diferentes lugares de difícil acceso como la Isla del Coco", destacó a Efe la ministra de Turismo, María Amalia Revelo.



El gerente de Google también destacó que la herramienta "Special Collects" "permite dar a conocer sitios e indirectamente termina siendo una forma de apoyo para que los turistas conozcan la riqueza de Costa Rica".



Otras bellezas que pueden observarse por la plataforma son las playas, como Hermosa, Ocotal, Panamá, del Coco, en la provincia de Guanacaste (Pacífico norte), así como la catarata Llanos del Cortés (Pacífico norte), las afueras del Castillo Azul del Congreso, en San José, entre otros.



La iniciativa tuvo el apoyo de la Coalición Costarricense de Iniciativas de Desarrollo, el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes, el Instituto Costarricense de Turismo, la Universidad de Costa Rica, la Municipalidad de San José, entre otros.



El turismo es uno de los principales motores de la economía de Costa Rica, país que alberga cerca del 4,7 por ciento de la biodiversidad del planeta y que cada año recibe a unos tres millones de visitantes