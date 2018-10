Justicia electoral de Brasil desmiente rumores sobre fraudes en urnas

domingo 7 de octubre de 2018 - 2:16 p.m.

En su cuenta de Twitter, Flavio Bolsonaro también instó a los electores a que "ayudaran a fiscalizar las elecciones", ya que su padre ha cuestionado en repetidas ocasiones la fiabilidad de las urnas electrónicas y defiende el voto impreso.

El Tribunal Superior Electoral de Brasil (TSE) desmintió hoy videos y mensajes difundidos en las redes sociales sobre supuestos fraudes en algunas urnas electrónicas durante las elecciones de este domingo en el país.



Según la Justicia Electoral, un video que circula en internet donde la urna supuestamente "auto completa" el voto para presidente es falso, así como los rumores de que algunos votos no habrían sido apropiadamente procesados y validados.



"El video no muestra el teclado de la urna donde una persona teclea el restante del voto. No existe la posibilidad de que la urna auto complete el voto del elector, y eso puede ser comprobado por la auditoría de votación paralela", expresó la Corte sobre el vídeo compartido en distintas redes sociales, incluso por uno de los hijos del ultraderechista Jair Bolsonaro, líder en las encuestas con un 40 % de los votos válidos.



En su cuenta de Twitter, Flavio Bolsonaro también instó a los electores a que "ayudaran a fiscalizar las elecciones", ya que su padre ha cuestionado en repetidas ocasiones la fiabilidad de las urnas electrónicas y defiende el voto impreso.



La Justicia electoral brasileña igualmente calificó de "falso" el rumor de que algunas urnas de votación no estarían contabilizando y validando todos los votos de manera apropiada.



"La Justicia Electoral esclarece que el mensaje que circula en redes sociales y aplicaciones de chat sobre la ausencia de procesamiento de todos los votos en la urna electrónica es falsa", expresó el Tribunal.



Previamente, la presidenta del TSE, Rosa Weber, informó en una rueda de prensa que la Corte estará "atenta" a posibles noticias falsas que intenten influir en los comicios presidenciales, legislativas y regionales que se celebran hoy en el país.



"De hecho, las noticias falsas son el asunto del momento", dijo Weber, quien garantizó que un grupo de trabajo especialmente dedicado a ese asunto en el TSE analiza cada denuncia de "fake news" que llega, a fin de que esas publicaciones, que circulan sobre todo en las redes sociales, sean inmediatamente excluidas.