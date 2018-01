Inspectores ordenan bajar precios en 26 cadenas de supermercados en Venezuela

Esta orden afecta a unos 214 establecimientos pertenecientes a cadenas nacionales y regionales como Central Madeirense, Unicasa, Plazas, Excelsior Gama, Luvebras, Plan Suárez y los superpermercados Garzon, y Sigo.



El representante de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde), William Contreras, dijo a este diario que esta semana recibió "una denuncia" sobre los precios en los supermercados y que comprobaron "que en las grandes cadenas estaban remarcando precios sin ninguna justificación".



"Lo estaban haciendo con los productos que ya tenían en inventario, no son productos nuevos", añadió.

Según la información del periódico, otros 352 locales independientes también serán inspeccionados.



"Estos actos no los podemos considerar ya de simple especulación, son actos criminales contra el pueblo. No hay razón para que estén haciendo estos cambios de precios y por eso estamos aplicando los correctivos", apuntó Contreras.



Venezuela afectada por una grave crisis económica que ha generado protestas en los sectores populares por la falta de alimentos, medicinas, agua, gas y la acumulación de basura, registró este viernes en varios estados del país saqueos e intentos de saqueos, informaron diputados opositores.



El parlamentario Carlos Paparoni dijo que en Anzoátegui (oriente) una fiscalización de la Sundde en un supermercado terminó con un saqueo.



El también dirigente opositor Juan Pablo Guanipa señaló, por su parte, que en los estados Bolívar (este) y Zulia (oeste) se presentaron eventos similares y aseguró que las personas argumentan que no tienen "ni alimentos ni efectivo".