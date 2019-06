La industria del videojuego vuelve a tomar Los Ángeles en una E3 sin Sony

domingo 9 de junio de 2019 - 5:23 p.m.

El Centro de Convenciones de Los Ángeles acogerá la E3 del 11 al 13 de junio,

La industria del videojuego apura los últimos preparativos para tomar una vez más Los Ángeles (EE.UU.) con la E3, la feria de ocio digital más importante del mundo y que este año llega lastrada por la ausencia de Sony, que habitualmente era uno de los platos fuertes del evento.



El Centro de Convenciones de Los Ángeles acogerá la E3 del 11 al 13 de junio, aunque, como suele ser tradicional, las presentaciones de las compañías en los días previos a la feria concentrarán los anuncios más importantes en la gran fiesta de los videojuegos.



La noticia más relevante antes de comenzar esta edición es la renuncia de Sony a acudir este año a la E3, una ausencia que anunció el pasado noviembre.



Así, los fans de la compañía japonesa se quedarán con las ganas en la E3 de saber más de los planes que Sony tiene respecto a su nueva consola que sucederá a la PlayStation 4.



Con Sony fuera de juego, Microsoft tiene el camino despejado para acaparar los grandes titulares de la E3 con su conferencia oficial que se celebrará el domingo.



El gigante estadounidense presentó en la feria la Xbox One X en 2017 y el año pasado aseguró en el mismo recinto que está trabajando en nuevas consolas y en un servicio de "streaming" llamado Project xCloud, por lo que estos dos últimos temas figuran en las quinielas de los expertos sobre lo que podría tratar Microsoft en esta E3.



En cuanto a los juegos que tienen más papeletas de aparecer en la presentación de Microsoft figuran "Halo Infinite" o "Gears 5".



Nintendo también estará en la E3 por medio de su Nintendo Direct, que no es una presentación al uso sino la retransmisión de un vídeo que tendrá lugar el lunes.



Juegos como "Animal Crossing", "Pokémon Sword" y "Pokémon Shield" y "Luigi's Mansion 3", entre otros, son algunos de los que han sonado en los foros especializados para una Nintendo Direct en la que, en principio, no se esperan noticias en el apartado de hardware.



Por su parte, Electronic Arts, que lleva varios años organizando su evento paralelo EA Play al margen de la E3, ofrecerá mañana algunos detalles sobre títulos muy esperados como "Star Wars Jedi: Fallen Order" y las actualizaciones de sus populares sagas deportivas como "FIFA 20".



A la francesa Ubisoft, cuyos actos suelen ser muy seguidos en la E3 por estar siempre entre los más divertidos, le llegará el turno el lunes con un evento en el que, sin novedades que anunciar de "Assassin's Creed", videojuegos como "Watch Dogs Legion" o "Ghost Recon Breakpoint" acapararán la atención, aunque algunos rumores sostienen que también habrá noticias de "Splinter Cell".



Asimismo, está previsto que Bethesda se presente en Los Ángeles el domingo con potentes bazas bajo el brazo como "Wolfenstein: Youngblood" o "Doom Eternal".



Y Square Enix, que se quedará con el turno el domingo que normalmente correspondía a Sony, aterrizará con galones gracias al juego "Marvel's Avengers" que llega propulsado por el extraordinario y reciente éxito en los cines de la última "Avengers: Endgame", que es la segunda cinta más taquillera de la historia.



Al margen de las presentaciones oficiales de los actores más importantes del mundo del videojuego, también hay cierta expectación por ver qué tiene preparado Netflix, que protagonizará un acto el miércoles ya dentro de la feria como parte del E3 Coliseum.



Más de 69.000 personas, entre fans y profesionales del mundo del videojuego, pasaron por la E3 en su edición de 2018, según los datos ofrecidos al cierre de la feria por la organizadora Entertainment Software Association (ESA).