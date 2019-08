Incendio forestal quema más de mil hectáreas en isla española de Gran Canaria

domingo 11 de agosto de 2019 - 4:44 p.m.

En la extinción del incendio, que se ha visto complicada por el viento, trabajarán hoy 177 especialistas.

Un incendio forestal, que aún no está controlado, quemó hasta ahora un millar de hectáreas en la isla de Gran Canaria (Atlántico), provocó el desalojo de más de 550 personas en tres municipios, y llegó a amenazar a un parque natural.



El fuego comenzó ayer en el oeste de la isla, una de las más grandes y pobladas del archipiélago, y aunque no llegó a ningún casco urbano, fueron evacuados vecinos de los municipios de Tejada, uno de los pueblos más bonitos de España, Artenara y Gáldar, situados en la denominada cumbre de Gran Canaria, por su altitud (unos 1.200 metros).



De momento, el fuego no ha llegado a las Montañas Sagradas de Gran Canaria, declarada este año Patrimonio de la Humanidad, un paraje de 18.000 hectáreas.



En la extinción del incendio, que se ha visto complicada por el viento, trabajarán hoy 177 especialistas, entre ellos la Unidad Militar de Emergencias (UNE), una unidad especializada del Ejército español, además de más de diez medios aéreos y centenares de efectivos de otros organismos.



El presidente regional de Canarias, Ángel Víctor Torres, declaró este domingo que las llamas han afectado al "corazón de la isla", y señaló que se debió a una "negligencia" de una persona que trabajaba con una maquinaria sin la debida prudencia, y ha sido detenido por la Guardia Civil.



Lo que empezó como un pequeño incendió que ayer afectaba a 112 hectáreas y que a última hora de la tarde se daba por controlado en un 85 %, se vio recrudecido por el viento, que extendió el fuego hasta alcanzar hoy las mil hectáreas.



Como cada verano, las Islas Canarias, una región tradicionalmente seca, está en época de alto riesgo de incendios forestales desde el pasado 1 de julio, una alerta que se extenderá hasta el próximo 30 de septiembre.