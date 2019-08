Imputan en nuevo caso de corrupción al expresidente de Guatemala Pérez Molina

sábado 17 de agosto de 2019 - 10:22 a.m.

El caso, que fue divulgado el pasado 5 de agosto, se sustenta en más de 15 declaraciones testimoniales

El expresidente de Guatemala Otto Pérez Molina (2012-2015), fue imputado este viernes por un nuevo caso de corrupción tras una investigación del Ministerio Público y de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), que el próximo 3 de septiembre concluye su mandato en el país.



Según la Cicig, Pérez Molina, entre otros, integraron la "Red de poder, corrupción y lavado de dinero" para obtener una serie de beneficios producto del cobro millonario de comisiones ilícitas por contratos con el Estado.



El caso, que fue divulgado el pasado 5 de agosto, se sustenta en más de 15 declaraciones testimoniales, información bancaria y evidencia proveniente de otros casos de corrupción, como el de Construcción y Corrupción, Cooptación del Estado y Negociantes de la Salud, de acuerdo con el organismo de las Naciones Unida y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del Ministerio Público.



Durante el análisis realizado por ambas instituciones, establecieron que en distintos períodos y Gobiernos, la red se aprovechó de sus cargos para solicitar y obtener sobornos de contratistas del Estado que utilizaron bufetes de abogados y constructores para encubrir el origen y lavar los recursos a través de sociedades off shore con sede en Panamá y Belice.



La investigación evidenció que uno de los principales operadores de esa organización, integrada también por empresarios y abogados de alto perfil, había sido Gustavo Adolfo Alejos, quien fue secretario privado del expresidente Álvaro Colom (2008-2012).



Alejos le entregó a Pérez Molina poco después de haber sido elegido como presidente de Guatemala una lujosa casa como un presente para garantizar, asegurar y recibir de él favores o beneficios, y con el fin de ocultar esa dádiva, el ex secretario privado de Colom simuló un contrato de arrendamiento, dijo la Cicig.



Pérez Molina, quien acudió este viernes a la primera audiencia de este caso en el Juzgado de Mayor Riesgo D que preside Érika Aifán, está acusado de los delitos de lavado de dinero y asociación ilícita.



Antes de ingresar a la sala, el expresidente dijo a los periodistas que él y su abogado, César Calderón, ya habían leído todo el expediente de la acusación y que no habían encontrado nada en su contra, por lo que arremetió de nuevo en contra de la Cicig.



Manifestó que los señalamientos son "una de las últimas patadas de ahogados que está dando la Cicig para dejar armados unos caos que no tienen sustento, fundamento y argumentos sólidos".



Pérez Molina se encuentra en prisión preventiva desde septiembre de 2015 y está procesado por otros casos de corrupción, entre ellos "La Línea", que según la Cicig y la Feci, se dedicaba al contrabando aduanero.



El exmandatario está acusado de ser el líder de esa estructura criminal junto a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, también en prisión.



Ese caso, sin embargo, aún no ha sido juzgado, y en ese sentido, Pérez Molina dijo a la jueza que ya lleva detenido cuatro años en la cárcel militar de Mariscal Zavala.