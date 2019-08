Iglesia La Luz del Mundo enaltece a su líder acusado de más de más de 26 delitos

viernes 9 de agosto de 2019 - 2:57 p.m.

A la ceremonia de este viernes, realizada en la sede principal de la iglesia, no asistieron autoridades de gobierno como en otros años

Con cantos y oraciones, la iglesia La Luz del Mundo recibió este viernes a 58 delegaciones para el festejo de la "Santa Convocación" en la ciudad mexicana de Guadalajara, marcada por la polémica tras la detención en Estados Unidos de su líder, Naasón Joaquín, acusado de 26 delitos.



Por primera ocasión en sus 93 años de historia, esta congregación dio inicio en el occidental estado de Jalisco a su festividad más importante sin la presencia de su "presidente internacional".



No obstante, la figura de este fue enaltecida en las oraciones de los fieles y en las casas que rodean al templo principal en la colonia (barrio) Hermosa Provincia, repletas de pancartas o pintadas con la leyenda "Honorable" e "Inocente".



En las calles algunos comerciantes ofrecían biblias, cuadernos, fotografías y demás artículos con el nombre y la imagen del llamado "Apóstol de Jesucristo".



Naasón Joaquín, de 50 años, fue arrestado en junio pasado en el aeropuerto de Los Ángeles (EE.UU.) acusado de abuso sexual, pornografía infantil y trata de personas entre otros delitos, luego de que cuatro mujeres, entre ellas tres menores, realizaron acusaciones en su contra.



A la ceremonia de este viernes, realizada en la sede principal de la iglesia, no asistieron autoridades de gobierno como en otros años.



Ello debido a que la congregación decidió darle un enfoque "religioso" y privilegiar la oración sobre los discursos políticos, por lo que no extendieron invitaciones a ningún funcionario estatal o nacional, aseguraron fuentes de La Luz del Mundo.



Los pastores Daniel Núñez y Silverio Coronado fueron los encargados de dirigir los discursos, junto a ellos permaneció vacía la silla y el oratorio desde los que su líder encabezaba las oraciones.



Los pastores fueron elegidos por Joaquín "por su don y su gracia" para llevar la oración, pero no serán sus sustitutos al frente de la congregación, dijeron a Efe fuentes de la Iglesia.



Núñez pidió una oración para que Dios siga "dándole salud, fortaleza y bienestar" a su líder, a su esposa y su familia.



En los discursos los pastores defendieron "la unidad" de su iglesia y que su pastor "es un hombre de fe".



"Nuestra unidad es ante todo interna, la unidad de la iglesia de Cristo no es una unidad aparente, es real y verdadera, no es temporal o pasajera, es una unidad permanente, no es frágil ni débil, es unidad inquebrantable", defendió el pastor Daniel Núñez.



Con un rostro adusto y portando el tipo vestimenta que suelen llevar las mujeres de la congregación -falda hasta los tobillos y velo en la cabeza- Eva García, madre de Naasón Joaquín y viuda de Aarón Joaquín, el fallecido líder de la iglesia, fue la encargada de encabezar el desfile de las delegaciones nacionales y extranjeras e iniciar su entrada al templo.



En la ceremonia dentro del recinto religioso el pastor Silverio Coronado afirmó que aunque Joaquín no está presente, "su espíritu sigue" en los corazones de los fieles y les pidió "demostrar al mundo" que la iglesia "sigue marchando y no disminuyó la asistencia, ni hay desánimo en la fe".



Además, lanzó un mensaje de devoción y de unidad: "Que ahí donde se encuentre Dios le haga sentir la perfecta unidad, que su perfecta iglesia sigue adelante, triunfante desde hoy y para siempre", exclamó Coronado al dar por concluida la ceremonia.



Los asistentes provenientes de otras ciudades serán hospedados en las casas de los fieles y en 62 escuelas prestadas por el gobierno estatal que fueron habilitadas como albergues temporales, un hecho que levantó cierta polémica.



De acuerdo con los voceros de la agrupación religiosa, desde este 9 de agosto y hasta el 15 de agosto se espera la presencia de 600.000 fieles provenientes de 58 países quienes arriban durante estos días a la sede mundial



Durante seis días, los miembros de la iglesia La Luz del Mundo realizarán bautizos de nuevos miembros así como la "Santa cena" que recuerda la muerte de Jesucristo.