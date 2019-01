Iglesia apela a valores de Dios para "rescatar a Nicaragua" de grave crisis

domingo 20 de enero de 2019 - 11:07 a.m.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad"

La Iglesia católica apeló hoy a los valores de Dios para "rescatar Nicaragua", país que atraviesa una grave crisis sociopolítica, que ha dejado cientos de muertos en protestas contra el presidente Daniel Ortega.



"Todos estamos llamados a rescatar a Nicaragua viviendo los valores del reino de Dios", dijo el vicario de la catedral metropolitana de Managua, Silvio Romero, durante la misa dominical matutina.



El llamado de Romero se da dos días después de que se cumplieron 9 meses del estallido social del 18 de abril pasado contra Ortega, que ha dejado cientos de muertos, presos y desaparecidos, además de miles de heridos y cientos de miles de exiliados.



La crisis también ha confrontado al presidente con diversos sectores de la sociedad nicaragüense, como estudiantes, campesinos, empresarios, intelectuales, o la misma Iglesia católica, debido al saldo mortal en las manifestaciones.



La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado al Gobierno de Nicaragua como responsable de crímenes "de lesa humanidad".



"Digamos no a los valores del reino del pecado, tomemos la misión de revivir Nicaragua, si no nunca vamos a dejar de vivir este reino perverso que se repite cada 40 años", resaltó Romero.



Las palabras del sacerdote hicieron referencia a lo que algunos denominan "dictadura", en referencia a Ortega, quien ha sido el hombre más poderoso de Nicaragua en los últimos 40 años, tras derrocar al régimen somocista, que también duro alrededor de cuatro décadas.



"Si desde la familia los valores no se viven, tampoco en la sociedad, y cuando no vivimos los valores del reino, se imponen los valores del 'antirreino', la muerte, la injusticia, etcétera", agregó Romero.



Desde abril pasado Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado entre 325 y 561 muertos, y de 340 a 767 detenidos, según organismos humanitarios.



Ortega reconoce 199 muertos y 340 reos, que llama "terroristas", "golpistas" y "delincuentes comunes".



Ortega rechaza responsabilidades en la crisis, así como los señalamientos generalizados sobre graves abusos de las autoridades contra los manifestantes antigubernamentales, y denuncia ser víctima de intento de "golpe de Estado" que, asegura, ya ha sido aplacado.