Un hombre sano muere dos meses después de ser detenido ilegalmente

sábado 13 de julio de 2019 - 7:47 p.m.

Un hombre de 45 años murió en custodia policial tras haber sido detenido solo dos meses antes en la ciudad de Qindao, provincia de Shandong, en China.

Según reveló el medio Minghui, He Lifang fue detenido cuando acudió a la comisaría de policía para tramitar su tarjeta de identificación el 5 de mayo de 2019.

No era la primera vez que el Sr. He era detenido. Seguidor de una práctica espiritual perseguida por el Partido Comunista Chino desde 1999 llamada Falun Dafa, el hombre había sido arrestado, retenido y torturado repetidamente durante los últimos 20 años únicamente por no querer renunciar a su creencia espiritual basada en los principios de Vedad, Benevolencia y Tolerancia.

Una vez fue golpeado severamente por 17 reclusos en 2001 mientras cumplía condena en prisión por colgar carteles que decían “Falun Dafa es bueno” para contrarrestar la propaganda difamatoria proveniente del régimen chino.

En esta última ocasión y en protesta por su injusta detención, el Sr. He se declaró en huelga de hambre.

En el centro de detención lo alimentaron a la fuerza tan salvajemente que quedó en un estado de insensibilidad cuando su familia y su abogado fueron a visitarle.

La familia había recibido una llamada el 1 de julio de 2019 del centro de detención de Pudong diciendo que el Sr. He había sido enviado a un pequeño hospital en el distrito de Jimo, Qingdao.

Su familia corrió al hospital y cuando llegaron vieron muchos tubos insertados en su cuerpo y un doctor le estaba administrando una inyección de una droga desconocida que provocó temblores en el abatido cuerpo del Sr. He.

Los guardias no permitieron a sus padres, un matrimonio de más de 80 años, acercarse a su hijo y rápidamente fueron llevados a otra habitación donde pasaron la noche esperando noticias de su hijo. A la mañana siguiente simplemente los echaron.

Alrededor de las 10 de la mañana del 3 de julio, la policía informó a sus padres que el Sr. He había muerto, sin embargo, se negaron a entregar su cuerpo.