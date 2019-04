Hija de Peña Nieto dice que su padre está "feliz" y descansando

La hija mayor del exmandatario abrió una encuesta en su cuenta de Instagram para que sus seguidores le hicieran preguntas y una usuaria le cuestionó: "¿Cómo está mi lord EPN (Enrique Peña Nieto)? Lo extrañamos".



"Está feliz, está dándose sus tiempos de tener una nueva rutina, de recuperar el tiempo con nosotros, de disfrutar de su país, de hacer ejercicio, de descansar", respondió junto a la fotografía de una planta de agave.



Además Paulina Peña añadió que su padre "está volviendo a su hogar, a su familia".



Otro usuario preguntó si le sientan mal los malos comentarios que haya podido recibir, a lo que ella respondió: "No valen ni mi tiempo ni mi energía".



A principios de año, corrió el rumor de que Peña Nieto se había trasladado a vivir en una acomodada zona residencial de Madrid, algo que él mismo desmintió a través de Twitter.



"Ante las versiones que circulan sobre mi país de residencia, aclaro: es absolutamente falso que yo haya comprado o rentado una propiedad en Madrid. Mi familia y yo vivimos en México. No tengo contemplado mudarme a España ni a ningún otro país", aseguró.



Peña Nieto se separó de su esposa, la actriz Angélica Rivera, tras dejar la Presidencia de México en manos de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre del año pasado.



Pero la separación de la pareja no se hizo pública hasta febrero, cuando el ya expresidente fue visto en Madrid paseando con la modelo Tania Ruiz.



Casados desde 2010 en segundas nupcias, la boda entre Peña Nieto y Rivera fue muy sonada porque unía el entonces gobernador del Estado de México, el más poblado del país, con esta famosa actriz de telenovelas apodada "La Gaviota".



Desde el inicio, esta relación estuvo marcada por los comentarios de la prensa, que entendió el matrimonio como parte de una maniobra mediática que mejoraba la imagen de Peña Nieto de cara a las elecciones presidenciales de 2012.