Hermanos Mejía Godoy piden justicia para asesinados en protestas en Nicaragua

viernes 27 de abril de 2018 - 8:43 p.m.

Los cantautores nicaragüenses Carlos y Luis Enrique Mejía Godoy demandaron hoy justicia para los al menos 38 muertos que dejaron los enfrentamientos violentos acontecidos desde el pasado 18 de abril, que comenzó por una fallida reforma a la seguridad social.



Los hermanos Mejía Godoy expresaron en un comunicado conjunto su solidaridad con los estudiantes universitarios, principales protagonistas de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega, y exigieron "que sus peticiones sean escuchadas" en una mesa de diálogo con el Ejecutivo y el sector privado.



También que "se cumplan y se haga justicia con la investigación de los crímenes cometidos castigando a los culpables", agregaron.



"No queremos más muertos ni mártires. Necesitamos escuchar la palabra de los jóvenes que siempre han sido los grandes protagonistas de los cambios en el mundo", abogaron los cantautores nicaragüenses.



"La generosa sangre de estos jóvenes ha respondido y debe llamarnos a una reflexión profunda para preguntarnos al fin, que país queremos construir y a qué precio", continuaron.



La Iglesia católica aceptó, a través de la Conferencia Episcopal, mediar para conseguir el diálogo nacional y superar la crisis.



Las manifestaciones contra el Gobierno de Daniel Ortega por buscar imponer una reforma a la seguridad social que recortaba beneficios y aumentaba contribuciones, han dejado al menos 38 muertos, en su mayoría estudiantes, y 428 heridos, según varias organizaciones humanitarias y fuentes oficiales.



En su comunicado, los hermanos Mejía Godoy indicaron que no podían callar ni ser indiferentes con tantas muertes.



"Estamos comprometidos con la sangre de estos jóvenes y el ejemplo que están dando a nuestra sociedad, más allá de posiciones políticas y banderas ideológicas", expusieron.



Carlos y su hermano Luis Enrique Mejía Godoy, son autores, cada uno, de más de 200 canciones, la mayoría épicas y testimoniales sobre la insurrección que derrocó con las armas a la dinastía somocista el 19 de julio de 1979.



De Carlos Mejía Godoy son canciones como "Son tus perfúmenes mujer", "Quincho barrilete" o "Cristo de Palacagüina", que no solamente muestran mostraron al mundo el canto nicaragüense, sino que también forman parte de la identidad local.