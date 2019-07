Guayaquil acoge la primera boda entre personas del mismo sexo en Ecuador

Alexandra Chávez, de 41 años, y Michelle Avilés, de 23, se casaron en el Registro Civil de esa urbe esta mañana, después de que el 9 de julio se publicara en el Registro Oficial del país el fallo de la Corte Constitucional que legalizó este tipo de uniones.



Las dos mujeres se dieron el "sí" ante una funcionaria del Registro Civil que, en medio de cámaras, representantes de colectivos LGBTI y medios de comunicación que cubrían el inédito evento, las declaró "legalmente" casadas "en nombre de la República del Ecuador".



Las contrayentes posaron luego para las respectivas fotografías y en una de ellas se aprecia a Avilés con un ramo de flores blancas en sus manos.



"Estaba con los nervios de punta", dijo a Efe telefónicamente Chávez al asegurar que se sorprendió al conocer, hace tres días, que el suyo sería el primer matrimonio igualitario pues pensó que el primer evento de su tipo sería colectivo.



Explicó que la situación ha desbordado a la pareja pues es algo a lo que no estaban acostumbradas, como la atención de la prensa y las cámaras.



"Es algo increíble, pero se dio por fin", aseguró sobre su boda con Avilés, con quien ya vivía hacía varios años y junto a la que trabaja en la misma empresa, que las han "apoyado en todo. Hasta el permiso hoy día nos dieron".



Chávez, que trabaja como agente de seguridad aunque es de profesión técnico superior en promoción de sistemas, vivió cinco años en España, donde se asentó en 2002 por la crisis económica que afectaba entonces a su país.



Allí trabajó en el campo, condujo camiones y cuidó a una anciana, entre "un sinnúmero de cosas" más.



De su lado, Avilés terminó recientemente sus estudios de bachillerato y actualmente trabaja como ayudante de cocina.



Aunque no está en sus planes más próximos ampliar la familia "porque queremos estabilizarnos económicamente", Chávez señaló que no quiere "adoptar sino (someterse a) una inseminación artificial", algo con lo que su ahora esposa "está de acuerdo".



La posibilidad de la adopción se perfila aún lejana en la legislación ecuatoriana porque no hay una opinión consultiva al respecto por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y hasta el mismo presidente de Ecuador, Lenín Moreno, en un discurso del pasado 20 de junio, advirtió que "precautelaría" a los menores.



Sobre las reacciones a su matrimonio, Chávez comentó que las personas allegadas "nos han querido como hemos sido", pero "de ley va a haber cometarios en contra de nosotros de la gente que no nos conoce".



De hecho, apuntó que ya vio en Facebook comentarios en contra de su relación, a los que asegura "no hacer caso".



Tras el cambio de este jueves en sus vidas, las recién casadas volverán mañana a su trabajo, aunque quisieran ir de luna de miel a la playa.



"Mi jefa me dijo: 'yo sé que usted se va a casar, pero yo necesito que el viernes esté aquí'", dijo entre risas Chávez, nacida en la provincia de Manabí, vecina de la del Guayas, de donde es oriunda su mujer.



Ahora "nace un capítulo también de derechos en Ecuador que inició con la despenalización de la homosexualidad en 1997 y que luego de casi 22 años, las personas LGBTI podemos acceder al mismo derecho al amor como cualquier otro ciudadano ecuatoriano", señaló el colectivo LGBTI Silueta X.



E invitó a que más parejas "consagren su amor ante las autoridades" y dejen por sentado que el de las parejas del mismo sexo "es tan puro como el de cualquier otro ser humano".



Varias parejas del mismo sexo están ya inmersas en el proceso legal de preparación para el matrimonio, mientras otras, como la integrada por Pamela Troya y Gabriela Correa, tienen fecha para el 5 de agosto, en conmemoración del mismo día en 2013 cuando iniciaron la lucha legal por conseguir el matrimonio igualitario en Ecuador.