Guaidó y su esposa denuncian amenazas del régimen de Maduro

martes 25 de junio de 2019 - 12:00 a.m.

Guaidó acusó a las autoridades de Maduro de ‘haber secuestrado' a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional

Denuncia. Juan Guaidó, jefe del Parlamento venezolano reconocido como presidente interino por más de cincuenta países, y su esposa, Fabiana Rosales, denunciaron ayer amenazas del régimen de Nicolás Maduro que le impidieron a ella salir del país.

En un vídeo enviado al Foro Atlántico, que se celebró en la Casa América en Madrid, Rosales dio las gracias a los asistentes por la invitación y por comprometerse con la causa de Venezuela, pero afirmó que no pudo dejar el país para participar, como estaba previsto inicialmente. ‘Me habría encantado (asistir), pero por la persecución que todos conocen del régimen, amenazas de no dejarnos salir de Venezuela, me impiden hoy acompañarlos', manifestó Rosales al lado de su esposo.

Guaidó acusó a las autoridades de Maduro de ‘haber secuestrado' a Edgar Zambrano, vicepresidente de la Asamblea Nacional, y Roberto Marrero, jefe de su despacho, y de allanar los derechos de otros veintidós legisladores.