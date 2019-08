Guaidó denuncia que Maduro pretende "disolver el Parlamento" este lunes

lunes 12 de agosto de 2019 - 1:09 p.m.

"Esto es una sanción a Maduro por corrupto", remarcó

El jefe del Legislativo, Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, denunció este domingo que el gobernante Nicolás Maduro pretende "disolver" la Asamblea Nacional (Parlamento, de mayoría opositora).



"El día de mañana pretenden disolver el Parlamento, convocar ilegalmente elecciones parlamentarias o incluso también perseguir masivamente diputados", dijo el líder opositor en un mensaje que él mismo transmitió a través de las redes sociales.



Aseguró que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), integrada solo por oficialistas y no reconocida por numerosos gobiernos, convocó mañana, "de manera casi irregular", a una sesión para aprobar esta medida que ponderó como la "nueva locura de la dictadura" chavista.



Guaidó aseveró que ante estos supuestos planes se comunicó con otros gobiernos de Latinoamérica y con sus "aliados internacionales", entre los que citó a Estados Unidos, y preparará "una ofensiva política".



Adelantó además que cualquier intento de "persecución" contra los dirigentes de la oposición no detendrá la ruta de presión que él mismo planteó en enero pasado, cuando se juramentó como presidente interino, y que incluye la salida de Maduro del poder, instaurar un gobierno de transición y llamar a "elecciones libres".



El líder parlamentario rechazó "la narrativa" de la llamada revolución bolivariana según la cual el bloque de bienes estatales venezolanos en suelo estadounidense decretado esta semana por el mandatario Donald Trump sea la causa de la severa crisis económica que vive el país caribeño desde hace años.



"Esto es una sanción a Maduro por corrupto", remarcó.



Maduro, cuya legitimidad como presidente no es reconocida por numerosos países incluido EE.UU., advirtió esta semana de que se castigará con severidad a los "traidores" que han apoyado el bloqueo.



Esta advertencia fue secundada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), cercano al chavismo, que aseguró que castigará con severidad a las personas que manifiesten cualquier apoyo a la sanción estadounidense.



Maduro además dijo ayer que la Justicia le llegará a Guaidó, a quien calificó como un "gusano despreciable" y un "traidor a la patria".